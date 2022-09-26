لسا فكرين ليزا بطلة هند والدكتور نعمان ؟!.. ظهرت بعد غياب 38 عام وخطفت الأنظار بجمالها وانوثتها الصارخة

بعد مرور أكثر من 38 عاما على عرض مسلسل "هند والدكتور نعمان" من بطولة الفنان الراحل كمال الشناوي والطفلة ليزا، حقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه ولا زال يحظى باهتمام الجمهور عندما يعاد عرضه مجددا.

وبطلة المسلسل ليزا اختفت عن الأنظار بعد المسلسل، ولم تظهر في أعمال أو لقاءات تليفزيونية، وبعد كل هذه السنوات أعادت حسابات فنية نشر فيديو أول ظهور عادت يه ليزا من خلال مداخلة سابقة عبر Zoom في برنامج "مساء dmc من تقديم رامي رضوان عبر قناة dmc لتكشف عن سبب غيابها، حيث لفتت الأنظار جمالها الاخاذ.

وقالت ليزا: لا أصدق أن الجمهور لا زال يتذكرني، أنا لم أشاهد المسلسل منذ سنوات طويلة، لا أشاهد حتى التليفزيون، وشرف كبير لي أن الجمهور لا زال يتذكرني، أشكركم.

وتابعت لتحكي عن سبب غيابها: تركت مصر عام 1989 ومن وقتها وأنا أعيش في كاليفورنيا ولم أزر مصر ولا مرة، اشتقت لها كثيرا واشتقت لناسها والطعمية والبحر الأحمر، اشتقت للأكل المصري كثيرا الفول والبط وكل شيء.

وأكملت: تزوجت ولدي توأم هما ليسا أطفال أطول مني الآن، عندما تركت مصر كان عمري 12 عاما وتزوجت مبكرا عام 1997، في البداية كنت أفكر في العودة إلى مصر والاستقرار بها لكن كنت حامل في طفلي وهما أهم شيء في حياتي، والدتي توفيت وأنا طفلة صغيرة لذا كان أكبر أحلامي أن أصبح أما، وعندما أنجبت لم أفكر في نفسي وأصبحا كل حياتي.

ومسلسل "هند والدكتور نعمان" من إنتاج 1984 وبطولة كمال الشناوي وليزا وأحمد راتب ومجدي وهبة وحسين الشربيني وسلوى خطاب، تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب.