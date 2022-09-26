أخيراً انكشف السر.. لم تلعبها صح ياسمين صبري وكررت خطأ هيفاء وهبي الفادح مع أبو هشيمة فطلقها فوراً

اثار طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة موجة كبيرة من الجدل، وضلت الفنانة حديث الشائعات منذ انفصالها عنه حتى اللحظة.

وكان انفصالها عن رجل الاعمال المصري بمثابة الصدمة التي لم يستوعبها الجمهور في ظل الصمت المطبق والسرية الشديدة على السبب الحقيقي للطلاق،

مما أثار تساؤلات الجمهور بشأن السبب الرئيسي وراء هذا الانفصال.ياسمين صبري كررت غلطة هيفاء وهبي الفادحة مع أبو هشيمة فطلقها

وكان مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري قد كشف في وقت سابق، ان السبب الرئيسي وراء الانفصال هو إصرارها على استكمال مشوارها الفني، بعد تعطل دام عامين، مؤكدا أن هذا السبب هو نفسه سبب انفصال أبو هشيمة عن الفنانة هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد فاجئت جمهورها ومتابعيها، وقررت العودة إلى الفن والتمثيل بمسلسل جديد ، الا انها اعلنت انسحابها منه دون معرفة الاسباب.

الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين صبري قد أعلنت عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم بعمل فني جديد رفضت الكشف عن اي تفاصيل عنه حالياً.