أجمل من كل النجمات... شاهد زوجة رامز جلال تخطف الأنظار في أول ظهور.. شاهد مدى جمالها الخرافي!

يحاول النجم المشاغب رامز جلال كثيراً إخفاء زوجته عن الأنظار ولكن لا يمكن لشيء أن يبقى مخفياً للأبد خاصة في مجال الفن والإعلام.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في وقت سابق عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة ظهر فيها الفنان المصري رامز جلال مع امرأة أشارت إلى أنها زوجته.

ولفتت الأخيرة أنظار المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وتساءلوا عن طريقة حياتها مع نجم برامج المقالب الأكثر شهرة في رمضان في العالم العربي.

وعلقت مي العيدان على الصورة: “صورة زوجة رامز جلال ما أدري ليش أحس حياتها معاه فيلم رعب”.

وكان قد تحدث رامز عن زواجه في وقت سابق أثناء حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في حلقة من برنامجه “يحدث في مصر” من دون أن يكشف اسم زوجته، مكتفياً بالإشارة إلى أنها من خارج الوسط الفني.

يذكر أن النجم رامز جلال لديه طفلاً أطلق عليه اسم ياسر تيمناً بشقيقه الأكبر النجم ياسر جلال.