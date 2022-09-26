3 ملاعق من زيت الزيتون و8 قطرات من زيت القرنفل يحققان حلم كل فتاة.. ضعي المزيج على هذه المنطقة من جسدك لمدة 20 دقيقة قبل النوم وشاهدي كيف ستتغير حياتك خلال 10 أيام فقط!

يعتبر الشعر أساس وعنوان جمال المرأة، لذلك تحرص الكثير من السيدات في مختلف دول العالم، على الحفاظ على شعرهن والإهتمام به من خلال الكريمات وأدوات التجميل، بالإضافة إلى المواد والزيوت الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة، مثل التلف والتقصف والتساقط وغيرها.

وفي هذا التقرير سنقدم لك سيدتي وصفة "زيت الزيتون وزيت القرنفل"، وهي وصفة طبيعية ذات فاعلية مذهلة، في معالجة التقصف والتساقط وتنعيم وتطويل الشعر، ومعالجة القشرة ومشاكل فروة الرأس، بالإضافة إلى إعطاء الشعر اللمعان والمظهر الصحي.

وقبل الحديث عن وصفة"زيت الزيتون وزيت القرنفل"، دعونا نتعرف أولاً على زيت الزيتون وزيت القرنفل، وفوائدهما للشعر كلا على حده:

زيت الزيتون

من المعروف أن زيت الزيتون يعد من أفضل المواد الطبيعية المستخدمة منذ القدم، حيث يحتوي على العديد من الخصائص التي تجعله من أكثر الزيوت المهمة للجمال والعناية بالشعر، هذا بالإضافة إلى فوائده الكثيرة على الصحة، ومن اهم فوائد زيت الزيتون للشعر :

- يساهم زيت الزيتون في تطويل الشعر لأنه غنيّ بالفيتامين هـ الذي يحارب تساقط الشعر، كما ينشّط الدورة الدموية ويقوّي بصيلات الشعر.

- يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للأكسدة تساهم في ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور.

- يعد زيت الزيتون مضاد للبكتيريا، مما يوفّر الحماية للشعر وفروة الرأس وجعلها نظيفة وخالية من العدوى، كما يفيد في إزالة الحكة من فروة الرأس.

- يحمل زيت الزيتون أيضاً خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادر على إزالة قشرة الشعر ومنعها من التجدد مرة أخرى.

- زيت الزيتون يجعل الشعر أكثر نعومة بفضل الرطوبة التي يوفرها للشعر والتي تدوم لفترة طويلة، كما يضيف اللمعان للشعر.

زيت القرنفل

زيت القرنفل هو أيضا واحد من من أهم المكونات الطبيعية التي تتمتّع بنتائج مذهلة للعناية بالشعر، حيث يحتوي على العديد من الخصائص التي تجعله زيت عطري فعال للتخلص من مشاكل الشعر المختلفة، كما أنه يدخل كمادة أساسية في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية الخاصة في العناية بالشعر، وذلك نتيجة احتوائه على الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الحديد والفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، ومن بين فوائدة المذهلة مايلي:

- يُساعد زيت القرتفل على تقليل معدل تساقط الشعر، كما أنّه يُعزز من نمو الشعر من خلال تغطية بقع فروة الرأس الصلعاء.

- يجعل من الشعر لامعاً ويمنحه الطول. يُعزز زيت القرنفل من من الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتّالي فإنّه يُساعد على وقف تساقط الشعر.

- يعمل زيت القرنفل على تقوية الشعر من الجذور، من خلال منحه الرطوبة والتغذية المُناسبة.

مزيج زيت الزيتون وزيت القرنفل للشعر

بعد أن تعرفنا على فوائد زيت الزيتون وزيت القرنفل للشعر، لاشك أن تلك الفائده سوف تتعزز عند مزج الزيتين مع بعض، ويصبح مفعولهما مضاعف.

المكونات:

- 3 ملاعق صغيرة من زيت زيتون.

- 8 قطرات من زيت القرنفل

طريقة التحضير والإستخدام:

- امزجي المكوّنات مع بعضها جيداً للحصول على المزيج.

- ضعي المزيج على الشعر الرطب.

- غطي الشعر بمنشفة حول الرأس، ثُمّ اتركيه لمدّة 20 دقيقة.

- إغسلي شعرك جيداً بالماء البارد، ثم بشامبو خفيف وستجدين نتيجة رائعة واسترخاء تام لفروة الرأس.

- إستخدمي المزيج لمدة شهر كامل، وستلاحظين الفرق بعد 10 أيام فقط من الإستخدام.

- يمكنك المداومة على إستخدام المزيج بين كل فترة وأخرى، مع التركيز على أن تكون نسبة زيت القرنفل في المزيج قليلة جدا حتى لا تتهيج فروة الرأس

محاذير زيت الزيتون للشعر

على الرغم من فوائد زيت الزيتون للشعر، إلا أن هناك بعض الاثار الجانبية والمحاذير التي لا بد من التنويه لها من أجل الحد منها في حال استخدام زيت الزيتون للشعر.

يفضل استخدام زيت الزيتون فقط على الشعر الجاف بطبيعته أو الشعر المجعد والكثيف، ويجدر بنا التنويه إلى أن استخدام زيت الزيتون للشعر لا يعتبر قرارًا حكيمًا في الحالات الاتية (بل قد يسبب الضرر بدلًا من النفع):

إذا كانت فروة الرأس دهنية بطبيعتها.

إذا ما كان الشعر ناعمًا جدًا أو مترققًا وخفيفًا.

إذا كان الشعر قد خضع لعملية صبغ قبل أقل من 72 ساعة.

إذا ما كنت تنوي تصفيف شعرك باستخدام الحرارة، فتعريض خصلات الشعر المكسوة بالزيت للحرارة قد يسبب احتراقها، لذا يجب الحذر.

محاذير زيت القرنفل للشعر

مع وجود العديد من الفوائد لاستخدام القرنفل للشعر، فإن له بعض الآثار الجانبية المحتمل حدوثها عند استخدامه موضعيًّا على جلد فروة الرأس، وهي كالتالي:

- قد يسبب تهيج الجلد.

- قد يسبب حكة.

- قد يسبب تهيجاً في العين، والجهاز التنفسي.

ننصح بتجربة قطرات من القرنفل على جزء صغير من جلدكِ قبل استخدامه للشعر، لمعرفة ما إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاهه أم لا، حتى تتجنبي استخدامه إذا تسبب لكِ في أي ضرر.