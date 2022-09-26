منى زكي تكشف جوانب خفية قبل ارتباطها بأحمد حلمي.. والجمهور متفاجئ من تقبل زوجها لجرآءتها في الحديث عن تلك الأمور أمام الجمبع !!

تحدث منى زكي في أحدث ظهور إعلامي بشكل نادر عن قصة حب لم تنجح، مرت بها قبل تعرفها على النجم أحمد حلمي، وقررت منى الكشف عن تفاصيل ما مرت به بشكل صريح وواضح في حديث نادر لها عن تلك العلاقة التي لم تكشف فيها اسم الطرف الآخر.

وأوضحت منى زكي أنها مرت بقصة حب فاشلة قبل زواجها من النجم الشهير، وبمجرد انتهاء تلك العلاقة دخلت منى زكي في حالة حزن شديدة إلا أن والدها الراحل وقف بجانبها ولم يتخل عنها، ووجه إليها نصيحة بأن تكون مثل "النجيلة" أو حشائش الأرض، التي عندما يضغط عليها البشر بأقدامهم تعود وترتفع من جديد بعد مرورهم من فوقها.

ولفتت منى زكي أنها بالفعل أخذت بهذه النصيحة ودائمًا ما تتذكرها باستمرار، ونال حديث منى زكي عن قصة حبها السابقة، حيث تفاعل قطاع كبير من الجمهور واستغربوا بمدى تقبل زوجها لصراحتها في التحدث عن هذه الأمور علنًا أمام الجمهور.

النجمة المصرية أكدت كذلك أن قصة زواجها كانت أشبه بقصة فيلم "عريس من جهة أمنية" للنجم عادل إمام، حيث كان والدها متعلقًا بها للغاية وهو ما جعله يفتعل بعض الأزمات مع الفنان أحمد حلمي وقت الخطوبة، رغم حبه واحترامه له.

وأشارت إلى أن يوم الزفاف كانت خالتها متواجدة خلف والدها وتحاول أن تجعله هادئًا حتى يسلمها لعريسها بهدوء، موضحة أن الأمور عادت لطبيعتها بعد ذلك وأن والدها الراحل توفى على يدها ويد زوجها أحمد حلمي.