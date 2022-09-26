اطلالة جذابة ادهشت الجمهور.. ريجيم سريع الفعالية أنقص وزن كندة علوش 10 كيلو في أقل من شهر.. لن تصدقوا ماهو!

تصدرت الفنانة كندة علوش تريند السوشيال ميديا بسبب ظهورها بعد الولادة بوزن أقل من ظهورها بمهرجان فينسيا.



وقد استطاعت كندة علوش انقاص وزنها في مدة اقل من شهر بعد ولادتها ، وكانت كندة علوش صرحت عن نظامها الغذائي وطريقة إنقاص وزنها بشكل سريع حيث أنها استطاعت أن تنجح في إنقاص وزنها بشكل سريع.

وكانت تحدثت كندة علوش من قبل عن التخلص من الدهون بجسمها وذلك حوالي ١٠ كيلو جرام من وزنها .



وأكدت كندة خلال تصريحاتها الصحفية السابقة عن انقاص وزنها أنها لا تتبع نظام غذائي معين ولكنها تتوقف عن تناول المعجنات والاكلات الدسمة والنشويات وذلك مع المواظبة علي ممارسة التمارين الرياضية اليومية ، مما يساعدها علي التخلص من وزنها بسرعة