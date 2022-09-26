هل سمعتي بطريقة فرد الشعر المجعد والخشن بواسطة الجاز؟ تعالي أعلمك وصفة سحرية أقوى من الكيراتين بـ 100 مرة وهتخلي شعرك ناعم كالحرير طوال الوقت

الشعر هو عنوان جمال المرأة، لذلك تحرص الكثير منهن على الاهتمام به بطريقة خاصة، لكن البعض يواجهن مشكلة مع الشعر المجعد والخشن.

ويلجأن إلى استخدام مواد الفرد الصناعية والكيراتين من أجل فرد وتنعيم الشعر، وقد لا يحصلن على النتيجة المطلوبة، بالإضافة إلى الأثار الجانبية التي قد تظهر على المدى البعيد بسبب مواد الفرد المصنعة، لذلك سنقدم لك عزيزتي اليوم فرد طبيعي أقوى من الكيراتين، وهو "الجاز الأبيض".

هل سمعت عزيزتي من قبل عن الجاز الأبيض ومدى الفائدة التي يمنحها للشعر، ربما تندهشين من هذا، وخاصة أن الجاز الأبيض من مشتقات البترول وهو من المواد القابلة للإشتعال فما له من فوائد يمكن أن يمنحها للشعر هذا ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال حيث سنشرح لكِ عن فوائد الجاز الأبيض للشعر ووصفاته فتابعينا .

فوائد الجاز الأبيض للشعر :

1.يعمل الجاز الأبيض على تقوية بصيلات الشعر وتدعيمها .

2.يحمي فروة الشعر من الإصابة بالإلتهابات الفطرية .

3.يقضي على حشرات الشعر من قمل وصبان وغيرها .

4.يحارب القشرة ويقضي عليها ويقلل من حكة الرأس الناتجة عن القشرة .

5.يعالج مشكلة تساقط الشعر .

6.يقوم الجاز الأبيض بعلاج مشكلة تقصف وتكسر الشعر .

7.يمنح الشعر النعومة واللمعان .

8.ينشط الجاز الأبيض الدورة الدموية الواصلة لفروة الشعر مما يعمل على تغذية الشعر .

9.يحافظ على رطوبة الشعر ويحميه من الإصابة بالجفاف .

خلطات الجاز الأبيض للشعر :

خلطة الجاز الأبيض والبيض لتطويل الشعر وتغذية بصيلاته

المكونات

4 ملاعق كبيرة من الجاز الأبيض .

2 صفار بيضة .

5 قطرات من عصير الليمون .

طريقة الإعداد

1.اخلطي المكونات معاً حتى تحصلي على قوام متجانس .

2.طبقي المزيج على شعرك مع التدليك لمدة ٣ دقائق .

3.اشطفي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو .

خلطة الجاز الأبيض وماء الورد لفرد الشعر المجعد

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الجاز الأبيض .

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد .

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون .

طريقة الإعداد

1.امزجي المقادير معاً ثم طلقها على فروة الشعر .

2.اتركي المزيج على الشعر لمدة ٩٠ دقيقة .

3.اغسلي شعرك بعدها بالماء العادي والشامبو .

خلطة الجاز الأبيض وعصير البصل لعلاج تساقط الشعر

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الجاز الأبيض .

10 ملاعق كبيرة من عصير البصل .

طريقة الإعداد

1.اخلطي الجاز الأبيض مع عصير البصل وضعيه على شعرك .

2.اتركي الخليط على شعرك لمدة ٤٥ دقيقة .

3.اغسلي شعرك بعدها بالماء البارد والشامبو .