جريمة بشعة تهز اراضي الاردن.. قاضي أردني يقتل زوجته وابنه رميًا بالرصاص.. وهذا ما فعله بعد ارتكاب الجريمة لم يكن في الحسبان.! !

أقدم نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، أمس الجمعة، على إطلاق الرصاص على زوجته وابنه في مزرعة خاصة به في منطقة دبين بمحافظة جرش شمال البلاد.



وأوضحت التفاصيل، أن خلاف عائلي وقضية في المحكمة بين الزوجة والنائب العام هما السبب الذي أفضى للجريمة.

وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يكون هناك جلسة في المحكمة للنظر في القضية بين الزوجين، إلا أن طرفي الخلاف بالإضافة إلى الابن اجتمعوا في مزرعة خاصة بالعائلة.



وحصلت الجريمة. وسلم النائب العام، نفسه إلى الأجهزة الأمنية، بعد فعلته التي ارتكبها، بينما فارقت الزوجة البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً)، الحياة.