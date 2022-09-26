شاهد.. بعد ضجة وفاته وصورته في الكفن.. أول ظهور علني للنجم الهندي أميتاب باتشان! ملامحه صدمت كافة الجمهور!! (صورة)

شارك الأسطورة الهندية أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أميتاب باتشان داخل حديقة منزله بإطلالة بسيطة ومميزة نالت إعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وصدمت الصورة الكثير من جمهوره خاصة أنها جاءت بعد تداول شائعة صادمة عن وفاته، وتداول صورته وهو في الكفن.ويعرض للنجم اميتاب باتشان فيلم "DOODBYE" يوم 7 أكتوبر المقبل، وهو فيلم درامي كوميدي عائلي باللغة الهندية من تأليف وإخراج فيكاس باهل.

يذكر ان اخر اعمال اميتاب فيلم "مدرج الهبوط 34" وهو عمل تشويقي، تدور أحداث العمل المستوحى من أحداث حقيقية حول الطيار فيكرانت خانا، والذي تأخذ رحلته مسارًا غامضًا بعد إقلاع الطائرة من مطار دولي.