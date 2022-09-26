بعد أن ظهر نجم برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه مع حبيبته الجديدة .. شاكيرا قررت فضح الأمر: هذا ماكان يحدث بين والدتي وبيكيه في غيابي واكتشفته بالصدفة !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية بصور اللاعب الشهير بيكيه مؤخرا مع حبيبته الجديدة، حيث ظهرت عليهم ملامح الحب والتفاهم، فيما انتشرت أنباء أخرى تفيد بخيانة والدة شاكيرا مع زوج الأخيرة لاعب برشلونة الاسباني بيكية وهو ما صدم الجمهور.

وبالرغم من العلاقة القوية بين شاكيرا ووالدتها الا أنها لا تساعدها في التغلب على مشاكلها مع لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، بل إنها تساهم في زيادة تعقيد الأمور بحسب ما أوردته صحيفة ماركا، وهو ما اثار الشكوك حول وجود علاقة سرية بينهم.

ومااثار الجدل هو تصريحات والدة شاكيرا والتي وصفها المتابعون بأنها واقفة بكل قوة مع بيكية، وذلك بعد أن طالبت شاكيرا مرارا من والدتها، نيديا ريبول، عدم التحدث مع الصحفيين الذين يخيمون حول منزلها، لكن الأخيرة لم تستجب لرغبات ابنتها وقررت الكشف عن أسرار عائلتها.

وكشفت مصادر مقربة من اسرة الفنانة الكولومبية أمر الخيانة، حيث اكدوا أن شاكيرا ابلغتهم بالأمر وارادت عبرهم أن يفضحوا الامر للجميع ليعرفوا حقيقة والدتها، وماذا كان يحدث في غيابها، واكتشفته عندما عادت للمنزل بالصدفة عندما نسيت امراً ما وتكتمت على الخبر.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات نيديا ريبول الأخيرة أثارت غضب شاكيرا، خاصة أنها كشفت بشكل غير مباشر عن رغبتها في المصالحة بين شاكيرا وبيكيه الذي أكدت أنها تكن له محبة كبيرة.وقالت ريبول لمراسل يوروبا برس: "بالطبع أود أن يعودا معا"، وأشارت إلى أنها ستكون سعيدة إذا تم التوفيق بين ابنتها وبيكيه، وانتهت الخلافات بين شاكيرا ووالد أبنائها.

كما نفت نيديا ريبول أن تكون شاكيرا قد ذهبت للعيش في ميامي مع أطفالها ، قائلة: "ليس لدي فكرة ، لم نتحدث عن ذلك فيما بيننا".

وأكدت والدة شاكيرا أن ابنتها كانت ستخبرها بأنها تنوي القيام بهذه الخطوة، ولأنها لم تخبرها بأي شيء من هذا القبيل، فكل ما تردد لم يكن سوى إشاعات ولا شيء أكثر من ذلك.