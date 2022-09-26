جريمة شنيعة يقشعر لها الابدان.. ام مصرية تتجرد من مشاعرها وتترك طفلها مع أخيها وتذهب لتقوم بممارسة هذا الفعل الصادم ولم تعد.. ما حدث لها أبكى الملايين.!! (تفاصيل جنونية)

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط عشرينية من علو ووفاتها داخل المستشفى متأثرة بإصابته بكسور متفرقة.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن المتوفاة تركت عش الزوجية بسبب خلافات زوجية، واصطحبت طفلها الصغير عائدة إلى بيت أسرتها.طوال فترة إقامتها بالمنزل الذي نشأت بين جدرانه،

عانت السيدة من أزمة نفسية دفعتها للتفكير في الانتحار. يوم الواقعة تركت الأم صغيرها مع أخيها "خلي الواد معاك أنا طالعة فوق السطح" لتقفز من الأعلى.

خلصت التحريات التي أشرف عليها العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع،

والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.