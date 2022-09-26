وصفه جباره ومذهله.. لتطويل الشعر بجنون بدون غسل تعرفي على هذه الوصفة الهندية رشه قبل النوم توقف التساقط نهائيا يقوي الشعر كيراتين طبيعي.. (استخدميها الان ولا تترددي )

ان الوصفات الهندية للشعر تعد اشهر مايتم البحث عنه وتداوله بين الفتيات فهي تعمل على المساعدة في تطويل الشعر بشكل رائع جدًا, وتستخدم النساء الهنديات العديد من الوصفات تجعل شعرهن طويل وناعم وبجانب وجود الكثير من وصفات هندية قامت الكثير من السيدات بالبدء عن البحث عن حل فعال لتساقط الشعر وعدم زيادة طول الشعر بسرعة عن وصفة هندية فعالة.

كما بالامكان استخدامها على الشعر دون أن تسبب أي أثار سلبية على الشعر لزيادة طوله بشكل سريع, وخلال المقال التالي سوف نتناول عرض أكثر الوصفات الهندية السحرية والفعالة في التخلص من تساقط الشعر والشعر الأبيض بسهولة.

طريقة استخدام الشاي الأخضر والروزماري لتقليل تساقط الشعر وعلاج الشيب الشاي الأخضر من أكثر الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها للشعر حيث أنه يساعد في تغذية الشعر بشكل كبيرة ويقلل من معدل التساقط كما أنه يساعد في تنظيف فروة الرأس من أي قشرة أو دهون متراكمة في المسام,

والروز ماري من المكونات التي تدخل في معظم المنتجات التي تساعد في تطويل الشعر ولذلك يمكن استخدامه, ويتم تجهيز هذه الوصفة بالطريقة التالية:-

في إناء به كوب ماء على النار نضع معلقة من الشاي الأخضر ومعلقة من الروزماري.

نضيف عليهم معلقة من حبة البركة ومعلقة من القرنفل نقلبهم ونتركهم عشر دقائق يغلي الخليط ويتحول لون الماء الي اللون البني.

نترك الخليط ليبرد ونضعه في زجاجة ونقوم برش منه كمية على الشعر من الجذور كل يوم ونتركه دون أن نشطف الشعر حيث أن بصيلات الشعر تمتصه بسرعة.

خطوات التخلص من الشعر الأبيض وتقليل تساقط الشعر بالثوم والقهوةالقهوة من المواد المهمة للشعر والتي لها استخدامات متعددة أهمها أنها تعد صبغة طبيعية للشعر تقوي الشعر وتقلل من تساقط الشعر بشكل فعال ويمكن استخدامها مع الثوم بالطريقة التالية:-

نضع كوب من زيت الزيتون في برطمان نظيف ونضع عليه عشر فصوص من الثوم.

نضيف عليهم معلقة قهوة كبيرة ونغطي البرطمان ونتركه عشر أيام دون استخدام في مكان لا يصل اليه الضوء.

بعد ذلك يتم استخدام هذه الوصفة حمام زيت على الشعر مرة كل أربع ايام.