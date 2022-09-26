الفنانة الجميلة شيرين تحزن جماهيرها ومحبيها بعد ظهورها بهذا الشكل في عزاء الفنان خالد زكي .. الزمن دمرها تماما..!

أقيم عزاء زوجة الفنان خالد زكي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين وأقارب وأصدقاء الراحلة، التي توفيت فجر الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، مكثت على إثره في إحدى المستشفيات.

وحرص على حضور العزاء عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين، بوسي، ماجدة زكي، أحمد بدير، شيرين، جمال سليمان، نيرمين الفقي، إدوارد، محمد محمود، إيهاب فهمي، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى عدد كبير من أسرة وأصدقاء خالد زكي وزوجته الراحلة.

ويذكر أن الجنازة أقيمت أول أمس بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وشهدت انهيار وبكاء خالد زكي وسط مواساة عدد من نجوم الفن والإعلام منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والإعلامي عمرو الليثي.