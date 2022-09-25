حيرت الأطباء واذهلتهم..هذه النبتة البسيطة كنز رباني للرجال تنشط افراز الهرمونات و تنقي الكبد وتخفض سكر الدم ولها فوائد اخرى ..ليتني عرفتها من قبل

تشتهر عشبة القمح أو عشبة القمح بفوائدها وخصائصها العلاجية. هذه هي البراعم الصغيرة لنباتات القمح. يحتوي ، من بين أشياء أخرى ، على الفيتامينات والمعادن والكلوروفيل.

يمكن العثور عليها في شكل مكمل غذائي وعصير ومسحوق وغير ذلك الكثير. يقوي جهاز المناعة ، ويخفض مستويات الكوليسترول ، ويعمل كمطهر ومضاد للبكتيريا .

في هذه المقالة سوف تجد 21 فائدة من عشبة القمح. ما هو عشبة القمح؟ عشبة القمح هي النبتة الصغيرة لنبات القمح الشائع المسمى triticum aestivum. (2) العشب الصالح للأكل (خالي من الغلوتين بالطبع!) البشر والحيوانات. تزدهر في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ويمكن أن تعيش في الداخل أو في الهواء الطلق يزرع الكثير من الناس عشبة القمح الخاصة بهم عن طريق وضع بذور القمح في الماء ثم حصاد الأوراق.

أنواع عشبة القمح: يمكن تناول القمح بمفرده أو استخدامه مع عصائر أو مكملات أخرى تعتبر الآن “سوبرفوود”

والأشكال المختلفة من عشبة القمح هي:

• عصير

• كبسولات

• مسحوق

• حبوب

• أجهزة لوحية أي شخص هو الأفضل؟

أفضل طريقة هي تناول الطعام بالطريقة الأقرب إلى حالته الطبيعية. بالنسبة لعشبة القمح ، هذا يعني أن العصير أفضل من الأقراص والمسحوق. إذا لم تتمكن من العثور على عشبة القمح الطازجة ، فإن مسحوق القمح هو الخيار الثاني الجيد. وإذا كانت الراحة هي أكثر ما تبحث عنه ، فإن أقراص عشبة القمح (النقية) عالية الجودة مفيدة أيضًا. القيم الغذائية يدعي بعض الخبراء أن عشبة القمح تحتوي على أكثر من 100 عنصر مختلف ضروري للإنسان. يعتبر الكلوروفيل أحد أهم العناصر الغذائية (والأكثر أهمية) في عشبة القمح. الكلوروفيل هو المادة التي تعطي عشبة القمح لونها الأخضر الزاهي. مثل الخضروات الخضراء الأخرى ، يتم استخدامه في جسم الإنسان لعدد من العمليات الهامة: فهو مطهر طبيعي ومزيل للسموم للكبد ، يعمل كمضاد للأكسدة لتقليل الضرر. الجذور الحرة بواسطة الجذور الحرة ، إنه عامل مقوي للدم ( يحتوي على تركيبة كيميائية مشابهة لتلك الموجودة في الهيموجلوبين ،) ويمكن أن تساعدك على زيادة طاقتك.

لكن الكلوروفيل ليس كل ما تقدمه عشبة القمح. تشمل فوائد عشبة القمح أيضًا الإمداد بالأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتين) والإنزيمات اللازمة للهضم والعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة جيدة. إن عشبة القمح غنية بالعناصر الغذائية التالية:

الكلوروفيل

• مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول

• الحديد بواسطة الجذور الحرة ، إنه عامل مقوي للدم ( يحتوي على تركيبة كيميائية مشابهة لتلك الموجودة في الهيموجلوبين ،) ويمكن أن تساعدك على زيادة طاقتك. لكن الكلوروفيل ليس كل ما تقدمه عشبة القمح. تشمل فوائد عشبة القمح أيضًا الإمداد بالأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتين) والإنزيمات اللازمة للهضم والعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة جيدة. إن عشبة القمح غنية بالعناصر الغذائية التالية:

• الكلوروفيل

• مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول

• الحديد

• الشوارد بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم

• الأحماض الأمينية

• فيتامين أ• فيتامين ج

• فيتامين هـ

• السيلينيوم 21 فائدة صحية لعشبة القمح تحتوي عشبة القمح على عدد من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع جسمك العيش بدونها. أظهرت العشرات من الدراسات التي أجريت على عشبة القمح