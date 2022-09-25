عريس متهور يجبر زوجته القاصر على فعل هذا الشيء الصادم طوال الليل حتى الشروق .. وهكذا كانت النهاية صادمة التي لايتحملها انسان !

بدأ الحديث لهذه الطفلة البالغ عمرها خمسة عشر من عمتها عن إبن اختها وتمتدح أمامها لترغبها به ثم ما لبثت أن فتحت معها الموضوع وقالت لها ما رأيك بفلان.

بدأ الحديث لهذه الطفلة البالغ عمرها خمسة عشر من عمتها عن إبن اختها وتمتدح أمامها لترغبها به ثم ما لبثت أن فتحت معها الموضوع وقالت لها ما رأيك بفلان تقصد ابن أخوها لم تعي البنت المقصد فأجابت ببراءة لا أدري يبدو كغيره من شباب الحي .

لقد كان جوابا غير مرضي للعمة التي لم تيأس حيث عادت من جديد تمتدحه وتلمح بشكل أكبر والذي لديها نية اخرى في نهاية المطاف حتى استطاعت أن تستدرج الفتاة وتعلق قلبها بالولد ، بدأت البنت تستجيب لرغبات العمة ، فأصبحت الأخرى تنقل مشاعر الطرفين لبعضهم .

به بعد ذلك انتقلت العمة لتقنع اخوها بما أقنعت البنت ، لم يكن الأب راضيا لكن أخته أخرجته فأرغم على القبول .نجحت العمة في مهمتها وتمت الخطوبة بنجاح والبنت تكاد تطير من الفرح .

بعد سنتين جاء العريس مع عمته وأهله طالبين الزواج ، اعترضت أسرة البنت بحجة أن البنت لا زالت في الثانوية ويجب أن تخلص دراستها ، وبعد تدخل كبار الأسرة ، أجبرت أسرة البنت على القبول بالزواج ،.

وبالتأكيد كانت الفتاة سعيدة جدا ، كيف لا وهي ستلتقي بحبيبها الذي زينته لها عمتها وكأنه ملك من السماء مع أول ساعات ليلة الزفاف كان الجميع في سرور كبير وكان العروسين في سعادة لا توصف ، بعد الساعة العاشرة من تلك الليلة غادر جميع أفراد الأسرة المكان وبقي العريس و العروس ليأخذوا راحتهما .

وهنا بدأت الفتاة بالتعرف على عريسها ، بدأت تصرفاته بعيدة عن ما كان يتخيل لها عنه ، خاصة عندما رأته كيف عامل أسرتها قبل مغادرتهم ، فلم ترى منه احتراما يليق بهم .

مغادرة الضيوف بدأ العريس بالهجوم على العروس معاجلا لها بأن تخلع ثيابها ، وكأنه وحش ينقض على فريسته ، اشتد خوف البنت لكنها لم تستطع فعل شيء خلع ملابسها على عجالة وبدأ بمعاشرتها بكل عنف والفتاة تصيح وتتألم ، ، وهو لا يعبأ بها .

( انتهى من الحميمة ثم عاد لينظر إلى بقع الدم ليتأكد هل هي عذراء أم لا ، لم يجد الدم ، فاتصل مباشرة بعمة البنت وأسرتها ليخبرهم بالأمر ، حاولت منه ، ترجته واقسمت له أنها عذراء لكنه لم يلتفت ، غضب والد الفتاة غضباً شديداً وأقسم بأن يأخذ الفتاة في نفس الوقت ليتأكد ، ذهبوا إلى الطبيب والفتاة في وضع لا تحسد عليه ، فقد أهان كرامتها وشكك بعفتها أمام أسرتها .

وعند وصولهم إلى المستشفى كشفت الطبيبة على الفتاة فاستغربت الدم موجود لكنه قليل ، ذهل الزوج كيف لم يرى الدم لقد كان الدم قليل وتأخر بالنزول لكن الزوج المتهور لم ينتظر أو لم بتفحص جيداً .

" مع ذلك أصر الأب على عمل كشف لبنته للتأكد أكثر ، أكد الكشف أن الفتاة عذراء وأن غشاء البكاره كان رقيقا جداً ، وهذا سبب قلة الدم .