عريس اردني متهور يريد أن يثبت رجولته فصدم زوجته وأخافها بعد أن رأت ما اخرجه أمامها وفقدت وعيها تماماً ..تفاصيل صادمة

دائماً مايبحث العريس وعروسه في ليلة الزفاف على أمور معينة تجعلهم يتميزون عن غيرهم في شيء ماء عن البقية، لكن الحظ قد يكون سيئ عند البعض فيختار شيء ربما قد يودي الى كارثة في أهم ليلة في حياته.

عريس أردني كان من اولئك الذين لم يحالفهم الحظ وكان الاختيار خاطئ، حيث قام باختيار افعى لتكون معهم في ليلة الزفاف وحتى يلتقط الصور مع عروسه بجانبها الا أن الامر كان سيئ للغاية .

فوفقا لما تداولته مواقع اخبارية عدة و في واقعة غير مألوفة فقد فقدت عروس أردنية الوعي خلال حفل زفافها، وذلك بعد قيام العريس مفاجأة غريبة من نوعها خلال العرس.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأردنية أن العريس قام بإخراخ أفعى كبيرة من صندوق هدايا كبير للعروس بهدف التقاط صورة تذكارية مع للعروسين مع الأفعى.

وبمجرد أن شاهدة العروس الأفعى سقطت فاقدة للوعي تماماً وتم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من حالة فزع كبيرة بسبب محاولة الأفعى مهاجمتها