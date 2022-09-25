تفاصيل مؤلمة.. هكذا كانت ردة فعل هشام سليم عندما طلب نجله منه قرآءة القرآن في أيامه الأخيرة.. ما فعله الفنان لم يتوقعه أحد !

توفي الفنان الكبير هشام سليم، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان حسبما صرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



وكشف مصدر مقرب عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل التي شهدت تدهوراً لحالته الصحية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات خارج القاهرة لوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف المصدر أن الأطباء أبلغوا أسرته بانتشار المرض اللعين في أنحاء جسده بالكامل، وأن الحالة لم تعد تسمح بأي تدخل طبي سواء بالأدوية أو بجلسات العلاج الإشعاعي.



وأكد المصدر، أن الأطباء اكتفوا بإعطاء هشام سليم مسكنات قوية لتخفيف الآلام التي كانت تنتابه من حين لآخر، مشيرا إلى أن الفنان فضل قضاء أيامه الأخيرة بمدينة الغردقة، لعشقه الشديد لها بسبب هدوئها ومناظرها الخلابة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل قرر الانعزال، وعدم الرد على المكالمات الواردة على هاتفه، باستثناء اتصالات المقربين منه وأفراد عائلته.



وأوضح المصدر أن هشام سليم كان متقبلاً لوضعه الصحي وراضياً بقضاء الله، حيث كان يقضي أغلب أوقاته في قراءة القرآن الكريم بعد أن طلب منه ابنه "نور"، حيث كان يشعر بأن موت والده بات قريباً.