الطفل الذي في الصورة اصبح احد اكبر الفنانيين في الوطن العربي .. تميز بتنوع أدواره واستطاع ان يصل لقلوب الجماهير بقوة..!

إمبراطور الدراما السورية، لعب عددا كبيرا من الأدوار الكوميدية والدرامية، كما قام بإخراج وتقديم وإنتاج عدد من البرامج والمسلسلات، يعد من أعمدة الدراما السورية، إنه الفنان الكبير أيمن زيدان.

وقد قام الفنان أيمن زيدان بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليعبر كما عادته عن حبه وتقديره للجهود التي بذلتها في حياتها.

وأرفق زيدان الصور بتعليق أكّد فيه أنه لا يمكن للكلمات أن تصف والدته، فكتب: ”حين أريد أن أكتب عن أمي (أمد الله بعمرها) اكتشف كم هي فقيرة أبجدية الدنيا وكم هي ضئيلة كل الكلمات… أمي يا ريحانة القلب كل عام وأنتِ معنى الوجود“.

يعود الظهور الأول له على الشاشة التلفزيونية للعام 1983 حيث ظهر في مسلسل نساء بلا أجنحة، أما ظهوره السينمائي الأول فكان في فيلم أحلام المدينة الذي تم إنتاجه في العام 1984 لتتوالى بعدها الأعمال الفنية، ويصبح نجما من أبرز نجوم الدراما السورية .

تزوج أيمن زيدان عدة مرات وكانت زوجته الأولى من خارج الوسط الفني واستمر زواجه لمدة أربعة عشر عاما، وأنجب منها غالب، حازم، نوارة، ونوار والذي أصيب بنوع من السرطان وتوفي في العام 2011 وكان لوفاته تأثير كبير على حياة والده، والذي دخل بدوامة كبيرة من الحزن .

بعد ذلك تزوج من الفنانة نورمان أسعد وانفصلا بعد مدة وجيزة، ومن ثم تزوج من كويتية وأنجب منها ابنته يمنى، قبل أن ينفصلا ويتزوج من جديد من نورمان أسعد واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات وأنجب خلاله ابنته جودي، وفي العام 2007 كان زواجه الأخير من المصرية نشوى زايد، ولازال مستمرا معها حتى الآن .

تميز أيمن زيدان بغزارة أعماله وكثرتها، وقدرته على تجسيد الشخصية بشكل رائع الأمر الذي جعله محبوبا بين جمهوره، وشارك في عدد من المسلسلات الكوميدية، وأدخل من خلالها الفرح إلى قلوب الناس.

وإلى الآن لازال هذا النجم يظهر بين الحين والآخر في عدد من المسلسلات، ويرفد الدراما السورية بعدد جديد من الأعمال الرائعة، ليخط بذلك اسمه بحروف من ذهب كواحد من ألمع نجوم الدراما.