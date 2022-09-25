تشوه جسم ملكة بريطانيا أحزن قلوب الملايين وأشعل مواقع التواصل.. لن تصدق كيف صار وما حدث - صورة

اعادت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها بثلاثة أيام ظهرت فيها على يدها بقعة سوداء داكنة.

وتعود الصورة لاستقبال الملكة الراحلة لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس، فى قلعة بالمورال فى المرتفعات الأسكتلندية حيث طلبت منها رسميًا تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وبعد نشر صور من الاجتماع لفتت الانتباه على الفور بسبب كدمة زرقاء داكنة على يد الملكة اليمنى.

ولجأ المئات من المهتمين بالشأن الملكى القلقين إلى موقع "تويتر" للتعبير عن قلقهم على حالة الملكة الصحية، حيث كتب أحدهم "ما الذى يحدث بيد الملكة ما هذا اللون الأزرق".

وقال أحد المدونين "سارت يدا أمى وأبى على هذا النحو، وأعتقد أن الأمر يتعلق بجلد أرق مع تقدم العمر، وبالتالى أكثر عرضة للكدمات"، فى محاولة لتهدئة مخاوف المعجبين.

وملخص ما شرحه أطباء لوسائل إعلام بريطانية، وغيرها، عن هذه التغيرات في الجلد، أن لها علاقة بظاهرة التقدم بالسن، حيث تنقسم الشعيرات الدموية الصغيرة عند مستويات تحت الجلد، وتنزف قليلا من الدم حين تتفتت، وعندما يتغير لون الجلد، ثم يعود بعد شهر أو أكثر إلى لونه الطبيعي.

وتحدث أحيانا هشاشة في الشعيرات الدموية، تسبب ظهور كدمات عند كبار السن، خصوصا إذا تناولوا الأسبرين، لاعتلالهم بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، أو بسبب تناولهم مضادات تكافح تخثر الدم، بحيث تظهر "لطخات الشيخوخة" على الجلد في مناطق معينة وقريبة من العظام، وأشهرها كف اليد من الخارج.

لكن مظاهر الوهن والضعف التي ظهرت على الملكة الراحلة عند استقبالها لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليزا تراس "كانت علامات على أنها ستموت في غضون أيام"، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الدكتورة الأسترالية Deb Cohen-Jones المقيمة بولاية Perth في أقصى الغرب الأسترالي، ولخصته "العربية.نت"، وفيه ورد عن الدكتورة أيضا، أن الصور أظهرت دليلا على الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

وشرحت الدكتورة جونز، أن اضطراب الأوعية الدموية الطرفية، هو اضطراب في الدورة الدموية يتسبب بتضيق الأوعية خارج القلب والدماغ أو انسدادها أو تشنجها، ما يؤدي عادة إلى فشل القلب.

وأوضحت أن ضعف الدورة الدموية الطرفية يمكن أن يشير أيضاً إلى أن باقي أعضاء الجسم لا تتلقى إمدادات دم جيدة، فيحدث فشل في أعضاء عدة.

وأكدت جونز أن الملكة الراحلة "كانت ستعاني كثيراً" إذا أصيبت بمرض مزمن، لأنها كانت "تبدو في حال شديدة الخطورة" برغم أنها كانت تحاول أن تبدو شجاعة، وأن تبتسم أمام عدسات الكاميرات.

واعتبرت أن "المظهر المنحني قليلاً" الذي ظهرت فيه الملكة في آخر صورة لها الثلاثاء الماضي "هو أمر طبيعي بالنسبة لعمرها، ومن المرجح أن يكون نتيجة للمعاناة من هشاشة العظام" بحسب رأيها.

الحدير بالذكر، أن أطباء قصر باكنجهام الملكي، أعربوا عن قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، إذ قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وعلى الفور بدأ يتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، قبل إعلان وفاتها.