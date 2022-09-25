صورة ابكت كل من شاهدها.. أصبح جلد على عظم.. ظهور مفزع للفنان أيمن زيدان تبكي القلوب عليه!! ماذا حدث له !

يغيب الممثل السوري القدير أيمن زيدان عن متابعيه ومحبيه بشكلٍ كبيرٍ، وبدأ البعض بإثارة بعض الأسئلة حول غيابه وعدم نشر صورة له من المعروف أن أيمن زيدان،

الفنان السوري الشهير، يحب أن يكتب بعض الخواطر، التي دائمًا ما تثير الجدل حول حزنه وفي آخر تعليق له كتب: “انقطعت أخباره منذ زمن وطال غيابه عن أمسيات أصدقائه …

مر وقت طويل لم يعد ينثر فيه ضجيجه المحبب ويزين اللحظات بحكاياته الساخرة ..لم يجب على هاتفه بل انكفأ كسلحفاة عجوز قبعت تحت درعها القاسي”.



أما بالنسبة إلى آخر صورة له فكانت الآتية، منذ أكثر من شهر تقريبًا وتابع أيمن زيدان قائلا: “بعد جهد التقيته وسألته عن سر هذا الغياب …؟ بكثير من الصرامة والشحوب أجابني:

ضاق الوطن ياصديقي فأُرغمت ُ أن أكون أسيراً لأمتار قليلة من وطن ٍ كان يوماً فسيح الارجاء …ودون وداع غادر نحو درّقته بخطوات من صقيع.”



من جهةٍ أخرى، أيمن في الفترة الأخيرة ينشر الكثير من هذه الرسائل التي تقلق محبيه وهو يقول أنها خواطر لا أكثر لكن وضعه النفسي بالتأكيد ليس جيداً