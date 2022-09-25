لن تصدق.. الممثل فاروق فلوكس يصدم الجميع بسبب ما فعله مع جثة والدته بعد وفاتها .. لن تخيل ماذا فعل بالجثة وماالسبب !

كشف الفنان المصري فاروق فلوكس حقيقة تأجيل دفن والدته بسبب عرض مسرحي وأوضح فلوكس أن كلمة «تأجيل» ليست دقيقة، قائلاً: «أولاً تأجيل دي غلط،

الله يرحمها والدتي ماتت الساعة 5 وثلث، وكنت أعمل في فرقة الريحاني».وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رمضان رفيع في برنامج «يلا نحلم» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن عرض المسرحية استمر 13 يوماً، مشيراً إلى أن والدته ماتت في اليوم الثالث عشر.

وأكد أن إجراءات الدفن انتهت في السابعة والنصف مساء، متابعاً: «فرقة المسرح قالوا نقفل النهارده، قلت لهم إحنا لسه فاتحين نقفل إزاي».

ولفت إلى أنه قرر حينئذٍ أن يدفن والدته في اليوم التالي، لأن هناك اتفاقاً شرطياً بين الفرقة والمشاهد، واصفاً تلك الليلة بـ«الصعبة».

وذكر أن الفرقة تعاملت مع الموقف بمنتهى الذوق، مشيراً إلى أن الجمهور ظل يصفق له بعد معرفته بوفاة والدته، وبرغم ذلك أكمل المسرحية.