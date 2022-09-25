رسالة شديدة اللهجة.. عمرو أديب لم يتردد في تلقين محمد رمضان على الهواء درسا قاسيا في الأدب.. والسبب ما حصل في الإسكندرية!

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن غضبه الكبير من تصرف الفنان محمد رمضان بعد حملة مقاطعة لحفلته بالإسكندرية، والذي قام بسببها بالنزول إلى كل مناطق الإسكندرية بدون حراسة، ما أدى إلى تكدس السكان حوله.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" شئ غريب، البعض مش حابك حقهم هما حرين، اللي حصل دا أمر عشوائي وبدائي لا يصلح أبدًا.. هو الفن بالغصب؟، مخاطبا محمد رمضان:" أنت عرفت كده إنهم بيحبوك مثلا؟.

وتابع أديب:" هو ينفع حد يجي يقولك متجيش وأنت تيجي! تخيل لو حصل خناقة امبارح بين الناس اللي بتحب محمد رمضان والناس اللي مبتحبهوش، لو كان في حد مات هيبقى في رقبة مين! هو في فن بالمعلقة أنا بوريك اهو انا جامد، عمر ما شوفنا أم كلثوم نزلت أو أحمد زكي .. ارجو أن الامر يوقف لحد كده”.

وأضاف أديب:"أرجو موضوع محمد رمضان في إسكندرية مايتطورش لدول مؤيدي محمد رمضان ودول معارضي محمد رمضان، منفعلا:"هذا الأمر وهذا التصرف البدائي والعشوائي لا يصح ولا يصلح".