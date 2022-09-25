سألوا حورية فرغلي عن سبب عنوستها رغم جمالها الشديد؟! الفنانة صدمت المذيعة برد مفاجئ وصادم جعلها تتعرّق خجلاً !!

فنانة مصرية ولدت في دولة الإمارات عام 1977 وحصلت على الجنسية اﻹماراتية، درست إدارة الأعمال بإنجلترا، بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة.

وعُرفت منذ بداية شُهرتها بجمالها الطبيعي، ورِقة ملامحها إذ شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2002 وفازت باللقب إنها النجمة حورية فرغلي.

وفي لفتة مشرفة وبعد حصولها على اللقب تنازلت فرغلي بلقبها لمنافستها التي تدعى نور السمري نظراً لما يتطلبه هذا المنصب من وقت متفرغ، وجهود متتالية حد قولها.

والفنانة فرغلي كادت تحصل على لقب متزوجة، إلا أن القدر منعها من ذلك بعد وفاة خطيبها قبل إتمام الزواج.

كما لم تتزوّج بسبب مؤلم أحّزن الجمهور العربي فور كشفها في إحدى لقاءاتها المتلفزة له ، وتمثل السبب الذي صدم المذيعة المحاورة وأشعرها بالكثير من المشاعر المختلطة والخجل في إصابتها بورم على الرحم اضطرّ "حورية" إلى استئصال رحمها لتحرم من الأمومة قبل أن تتزوج، وتبقى إلى الآن لا تنظر للزواج بعين الاهتمام.