فضيحة من العيار الثقيل : ما اخفته ميجان ماركل أسفل ملابسها في عزاء حماتها الملكة إليزابيث صدم زوجها الأمير والملك وكل المشيعين!!.. صورة

أشعلت النجمة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري الكثير من الجدل خلال عزاء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

فقد ضجت السوشيال ميديا، حيث اتهمها المتابعون بإخفاء ميكروفون أسفل ملابس الحداد التي ظهرت بها في قلعة وندسور يوم لتلقي واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب العديد من مستخدمي وسائل السوشال ميديا أن ميغان كانت ترتدي أسفل تنورتها السوداء جهازا يشبه الميكروفون خلال استقبالها واجب العزاء من البريطانيين الذين توافدوا على قلعة وندسور لمواساة العائلة بعد رحيل الملكة يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

غير أن مصدرًا ملكيًا سارع لنفي تلك الشائعة، قائلًا إن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة". وأضاف المصدر في تصريحات خص بها موقع "بيج سيكوس"، قائلًا: "هذا جنون وكلام يضر بها وبسمعتها بالفعل، بالطبع لم ترتدِ ميكروفونا".