شاركت نور الشريف في بطولة مسلسل (الحاج متولي) واصبحت واحدة من اشهر الفنانات في مصر .. هل عرفتم من تكون هذه الطلفة الجميلة؟؟!

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة جميلة، نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، والذين رجحوا أنها ترجع لفنانة شهيرة، حيث ظهرت الطفلة في الصورة بملامح فائقة الجمال، وبشرة فاتحة اللون وعيون ملونة، وهي في سنوات عمرها الاولى.

حيث أن تلك الصورة المتداولة تعود إلى الفنانة نورهان شعيب، وهي في مرحلة الطفولة، والتي استطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا بعدما خاضت المجال الفني وخطفت الأنظار في العديد من الأعمال الفنية منها العصيان بطولة الفنان الراحل محمود ياسين.

كما استطاعت الفنانة نورهان، أن تخطف أنظار الجمهور ، خلال ظهورها في مسلسل “الحاج متولي” بطولة الفنان نور الشريف وماجدة زكي، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، ومصطفى شعبان، وعدد من نجوم الفن الأخرين، حيث أنها جسدت في المسلسل دور “سميرة” والتي كان يحبها مصطفى شعبان، ثم وقع في غرامها الفنان نور الشريف.