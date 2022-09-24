بعد وفاة الفنان هشام سليم.. معلومات جديدة لا تعرفونها عن شقيقه ممثل مصري شهير وزوج النجمة يسرا !

تصدر إسم خالد سليم الترند على محركات البحث، وذلك بعد وفاته شقيقه الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض.

خالد سليم، رجل أعمال ومخرج مصري، درس الهندسة واتجه بعدها للعمل في الإخراج، وهو إبن لاعب كرة القدم صالح سليم وشقيق هشام سليم ابلأكبر.خالد سليم هو أيضاً زوج الممثلة المصرية يسرا، تزوجا وأخفيا زواجهما لأكثر من 15 عاماً وذلك بسبب رفض والده الأمر.



جمعت بينهما قصة حب منذ الصغر كونهما جيران في السكن بمصر الجديدة، ولكن بسبب رفض والده إفترقا وسافر هو إلى ألمانيا لمدة 20 عاماً.

كشف أمر زواجهما عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، ولم تتكمن من تسلم جثة والده فاضطرت لكشف أمر أنها زوجة ابن الراحل.

لم يتمكن خالد من تحقيق حلم إنجاب الأطفال لزوجته وذلك بسبب خوفه من المستقبل، الامر الذي دفعها للتخلي عن حلمها في الأمومة.