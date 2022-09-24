بسبب ما فعلته بأمه ليله الدخله.. عريس ينهي حياه عروسته بعد حفل الزفاف.. لن تصدق مالسبب الذي لا يتخيلة عقل ولا يتحمله بشر!

العلاقة بين الزوجين هى علاقة أساسها الحب والمودة، كل طرف فيها يحترم الآخر ويدعمه، ولا يوجد طرف منهما على صواب طوال الوقت أو على خطأ طوال الوقت

ومن أبسط واجبات كل منهما نحو الآخر أن يعترف بخطأه عندما يخطئ، وأن يضع بعض الأسس لمنع تكرار أخطائه مرة أخرى لتستمر العلاقة بينهما على أسس من التكامل والاحترام المتبادل.

زوج ضعيف الشخصية يتسبب في قتل زوجته

البداية عندما تزوجت الفتاة صاحبة الـ25 عامًا زواجًا تقليديًا كبقية الفتيات في قريتها، لم تحزن الزوجة على كل هذه الخلافات بسبب أن زوجها لا يزال يحبها،

ولم يتغير معها بسبب خلافاتها مع أسرته، ولكن مع مرور الوقت تبدلت الأحوال وأصحبت الزوجة لا تجد من يدافع عنها، انساق الزوج وراء خلافات أهله مع زوجته وبدأت المشاكل تتزايد بينهم،ومع والدته ولكن في هذه المرة كان الزوج من يبدأ المشاكل مع المجني عليها، كثرت المشاكل وتركت الزوجة منزلها.



الجريمة

وذهبت إلى بيت أبيها واجتمع الأهل وأصلحوا بينهما، وعادت إلى بيت زوجها مرة آخرى ولكن تزايدات الأعباء والمشاحنات أكثر من سابقها حتى وصلت إلى نهاية الطريق.



وفي صباح يوم الواقعة استيقظ أهالي الزوجة على خبر قتلها كما أنها جثة هامدة في مشرحة المركز بعد هجوم ثلاث أشخاص عليها أثناء النوم كما ادعي زوجها.



دور الأهل في العلاقة الزوجية

بالنسبة لمعظم العائلات العربية فإن التدخل بين الزوجين حالة شائعة وربما مشروعة، باعتبار أن سلطة الأب والأم لا تنتهي مع بلوغ الأولاد الرشد أو انتقالهم من العزوبية إلى قفص الزواج،

ويبقى للأب والأم حقوق على أولادهما وواجبات ما داما على قيد الحياة، وسنجد هذه الحالة أقل شيوعاً في المجتمعات الفردية التي تكرس مفهوم الأسرة الصغيرة والفردية في البلاد الأوروبية .