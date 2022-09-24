أصبحت أجمل بكثير.. الجمهور مصدوم من رشاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب في آخر ظهور.. كيف خسرت وزنها بهذه السرعة.!! (صورة)

انصدم جمهور الفنانة الشهيرة شيرين عبد الوهاب من آخر ظهور لها، حيث بدت رشيقة بعكس ظهورها في المرات السابقة، وتسائل الجمهور كيف خسرت كل هذا الوزن بهذه السرعة.

وبعد أن نشرت ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة صورة مع اللاعب العالمي محمد صلاح والفنانة شيرين عبدالوهاب من فندق الذي يقيم فيه المنتخب، تحدث الجمهور عن تغير الفنانة بشكل ملحوظ عن الفترة السابقة، معبرين عن اعجباهم الشديد بها ومؤكدين انها أصبحت أجمل من قبل.

وعبر حسابها الشخصي علي “الفيس بوك”، شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها برفقة فخر العرب محمد صلاح.

وعلقت شيرين علي الصورة قائلة:"القمر لما بيكتمل"، ونالت الصورة إعجاب جمهورهما وتفاعلهم علي الصورة.



واستعاد الجمهور حديث مدرب اللياقة البدنية مصطفى كمال الذي ارسلها عبر المواقع الالكترونية للفنانة شيرين عبد الوهاب، متسائلين هل تم اتباعها؟..



وكان مدرب اللياقة عبر عن خطته لمساعدة شيرين عبد الوهاب على فقدان الوزن، موجها رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب أكد فيها أنه قادر على تغيير شكل جسدها خلال 10 أسابيع فقط.



وعن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدث قائلا: "مينفعش تنزل تتدرب في جيم وبس، لازم يكون في خطة تدريبية كاملة وبرنامج بأهداف محددة ننفذه في مكان يساعدها على الخروج من الحالة النفسية، مع ممارسة الرياضة لازم يكون في برنامج بأجواء ترفيهية".

وتابع: "الأكل الصحي، الموضوع مش بس حمية غذائية، المهم العمل على الجانب النفسي خلال الـ10 أسابيع، في أفكار كتيرة موجودة بحضر لها من أكثر من شهر ونصف الشهر".



وأكمل: "عارف أن شيرين عبد الوهاب كانت الفترة اللي فاتت بتاخد أدوية وكورتيزون أدت لزيادة وزنها، هي مش مريضة هي عندها مشكلة نفسية أي حد بيقع فيها وهنتابع مع الأطباء، وهنحتاج لدعم كل شخص يعرفها علشان تلتزم بالخطة ونقدم لها الدعم النفسي أن كل جمهورها عاوزها تظهر بالشكل الأفضل".