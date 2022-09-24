بكل جرأة.. سألوا دينا عن سبب طلاقها من أزواجها التسعة؟! فكشفت ما كانوا يطلبونه منها كل يوم!

صرّحت الفنانة دينا: "أعتقد اتجوزت 9 مرات، ومفيش ولا زيجة منهم من فنان لأني باعتبر الشغل شغل والحياة العادية منفصلة عن العمل، وأعتبر الفنانين زملاء ومعرفتش أحب حد منهم".

وأضافت خلال لقائها سابقاً ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "أحد أزواجي السابقين قاللي لو بطلتي رقص هرجعك لعصمتي، وقبل الطلاق منهم بيقلولي يا تبطلي رقص لنتطلق فبنتطلق".وتابعت: "ونفس موقفي مع أزواجي حصل مع أبويا لما سيبت البيت علشان مبتطلش رقص، ولو خيروني بين الزواج والرقص هختار الرقص، ولو حب مين مش هحبه أكتر من نفسي وأنا لو انفصلت عن الرقص أموت".

وأكملت: "الرقص هو السبب الرئيسي في تعاستي الزوجية وفشل زيجاتي، والجروح اللي جوايا من تجارب الزواج اللي عيشتها خلاص خفت".

حقيقة رفض ابن دينا رقصها

ولفتت: "أنا في البيت ست عادية وبطبخ وطباخة شاطرة جدًّا وأطبخ كل أنواع الأكل، ومن كتر ما أنا طباخة شاطرة ابني رايح يدرس في باريس هيطلع شيف لأنه كان بيقف معايا في المطبخ، وابني عمره ما قاللي بطلي رقص لأنه دماغه زيي".