طز بفلوس أبو هشيمة.. كاميرة منى الشاذلي تصدم الجميع من داخل قصر الفنانة ياسمين صبري في الاسكندرية (ترف باذخ ولا في الخيال)

ياسمين صبري من الفنانات التي تحب مشاركه جمهورها الكثير من تفاصيل حياتها فدائما تنشر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صور لها وهي في منزلها.



وظهرت الفنانة ياسمين صبري من قبل في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، من داخل منزلها في الإسكندرية، وهي تنقل تفاصيل حياتها اليومية لجمهورها وتستعرض مميزات منزلها وديكوراته المميزة والألون التي تتواجد به.

وفيه أكدت إنها تفضل مطبخ منزلها بشكل كبير وتقضي به وقتا طويلا ثم تقوم ببمارسة تمارينها الرياضية بشكل يومي ثم تنتقل إلي النادي بالدراجة التي تمتلكها.



كما إنها تفضل أيضا الجلوس في غرفة المعيشة وتلاعب حيوانتها الأليفة وتقوم بقرأة الأعمال التي تعرض عليها ودائما ما تفضل أن تقضي أوقاتها في هدوء تام.

واتضح أن بيت ياسمين صبري به حوض سباحة ويوجد به بعض الآلات الرياضية حتي تستطيع ممارسة الرياضة في أي وقت, وكان ستايل المطبخ في هذا المنزل المطبخ الأمريكي.



ورغم اتباع ياسمين صبري موضة الأثاث المودرن لكن اختيارتها كانت مميزة وراقية زادت من فخامة المنزل.وكانت ياسمين صبري قد انتقلت لمنزل الزوجية مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل إنفصالهما، وشاركت متابعيها بعدد من اللقطات خلال إقامتها بهذا المنزل.



منزل الزوجية كان به حديقة تبدو كبيرة ويوجد فيها نادي رياضي، وذلك بسبب حب ياسمين وزوجها لممارسة الرياضة فكانت تظهر دائما بممارسة رياضة مثل رياضة اليوغا.

المنزل من الداخل تميز بالفخامة والأناقة وكانت اغلب الاختيارت على الطراز الكلاسيكي، وتميزت الاختيارت بالألوان المحايدة التي أعطت طابع الهدوء والرقي.



حديقة الفيلا تعطي شعور بالهدوء وذلك بسبب المناظر الطبيعية من الأشجار، بالإضافة إلى مفروشات بيضاء جعلت المساحة تبدو أكبر وأكثر أناقة.