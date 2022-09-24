ميمي جمال تفتح النار على عمرو يوسف وكنده علوش ..!

كشفت الفنانة ميمي جمال في مقابلة مع الإعلامية سهير جودة ببرنامج "الستات" عبر قناة النهار، أنها ترفض ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من أراء جدلية، مثل الإشادة بدعم عمرو يوسف لكنده علوش في حين أن ما حدث طبيعي بين أي زوجين.

وأضافت: "طبيعي تبقى واقفة وتسند راسها على كتف جوزها، هنتكلم في دي كمان، ما الزوج سند، بلاش التريند ده، الكلام بيعصبني".

وتابعت ميمي جمال حديثها عن جدل إلزام الزوجة: "أنا مش مع التريند ده، يعني إيه الست مش ملزمة، اللي أعرفه أن الست المتجوزة مسئولة عن بيتها مسئولية كاملة، لازم تكون فاهمة يعني إيه أكل، حاجة جوزها تتكوي إزاي، جوزها بيحب إيه، أمال هو قاعد معاها ليه؟".

وأكدت: "مش عشان خدمة، عشان بيحس، أنا النهاردة عملت لك اللي نفسك فيه، اللي أنت عايزه، أدخل الحمام هتلاقي فوطة نضيفة، حاجتك مظبوطة، لازم الست تبقى ملزمة بجوزها".

وتطرقت ميمي جمال للحديث عن أجر الرضاعة ودخلت في نوبة من الضحك وهي تسأل: "أجر يعني إيه؟ يدفع لها فلوس عشان بترضع الولاد؟ يعني إيه؟ يعني كان زمان ستات مصر بقوا مليونيرات، اللي بتخلف 4 و5 وبترضع دي، كان زمانها بقت مليونيرة".

وعادت لتؤكد رفضها لتلك الأراء قائلة: "إيه الكلام ده؟ في تطور في الدنيا، وناس تقول لك دول موضة قديمة، لكن في ثوابت في الدنيا، في ست ورجل، الرجل يبقى واخد باله من مراته ويراعيها ويكلمها بأسلوب كويس، عشان الحياة أخد وعطاء، ومسئولية الست تخلف وتكبر ولادها وتاخد بالها منهم".