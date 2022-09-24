بفستان وردي يصل سعره إلى 100 الف جنيه .. يسرا تظهر في مهرجان البحر الاحمر السينمائي وتتعرض لموجه من الانتقادات .. والجمهور يقارن بينها وبين ميرفت امين..!

حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واختارت يسرا فستانا من تصميم دار أزياء أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta، باللون الوردي، ويصل سعر الفستان إلى 5115 يورو، أي ما يعادل 100 ألف جنيه تقريبا.

وعلى نفس السياق تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة يسرا من مهرجان فينيسا معلقين على ظهور علامات التقدم في العمر على وجهها كما وصفوا ظهورها بالمفزع وأنتشرت على نطاق واسع.

وكانت قد تعرضت الفنانة ميرفت أمين للتنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد تداول صورتها بدون مكياج والتي التقطها أحد المصوريين في عزاء المخرج الشهير علي عبد الخالق، وبدى على ملامحها علامات كبر السن وكأن الزمن قد هزمها.