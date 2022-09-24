عندما سألوهم مين كان أفضل واحد فيكو في مدرسة المشاغبين؟! الزعيم أجاب بكل صراحة وفاجئ أشرف عبد الباقي

يعتبر الفنان الراحل يونس شلبي، واحدا من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي بأكمله، ولديه مدرسة خاصة في الكوميديا من الصعب تكرارها.



بدأ مسيرته الفنية بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، عام 1969، ولفت إليه الأنظار بشكل كبير عند نجاحه في مسرحيتا "مدرسة المشاغبين"،

و"العيال كبرت"، وبالرغم من نجاحه في تقديم الكوميديا بشكل مميز ومختلف إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم عددا من الأعمال السينمائية الجادة التي تبرز موهبته التمثيلية بشكل حقيقي.

وفي هذه السطور نقدم أبرز الإشادات بيونس شلبى من كبار الفنانين، والنجوم ومن بينهم الفنان الكبير الزعيم عادل إمام.



ففي أحد اللقاءات اللقاءات التليفزيونية، من تقديم الفنان أشرف عبدالباقى، تطرق الزعيم عادل إمام إلى مسرحية مدرسة المشاغبين، قائلا إنه سافر ذات مرة إلى دولة السودان وكان يعرض هناك مسرحية «اتفرج مشافش حاجة»،

وخلال تواجده فى السودان طلب منه عرض مسرحية مدرسة المشاغبين وبالفعل جمع كل أبطال المسرحية.وتابع الزعيم: « وبالفعل عرضنا المسرحية وكان الغريب أن الجمهور لايضحك على أى مشاهد سوي المشاهد التى يتواجد بها الفنان يونس شلبي،

وأنه بالفعل كان الأفضل خلال عرض المسرحية فى السودان، مضيفا «الجمهور فى السودان أعجبه فكرة أنه لا يستطيع تجميع الكلام».