لن تصدق.. الفنانة نبيلة عبيد تصدم جمهورها المصري والعربي بصورة ووجهها مشوّه.. لن تصدّقوا ماذا حدث لها!!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بأحاديث عن تشوه وجه الفنانة المصرية نبيلة عبيد، نجمة مصر الأولى.



وجاءت الضجة بعد ان ظهرت الفنانة المصرية، بملامح مختلفة تماماً في الصورة وسط تساؤلات عن طبيعة عملية التجميل التي خضعت لها وتسببت في "تشوهها" حد قول مدونين علق بعضهم بالقول "إيه الهباب ده ! .

ووقعت الفنانة نبيلة عبيد ضحية لعملية تجميل فاشلة في وجهها فباتت تعابير وجهها مشوهة غير ملموسة ونالت انتقادات واسعة.



لم يحالف الحظ نبيلة عبيد في الحصول على نتيجة مرضية، فشوهت هذه العمليات من ملامحها الأصلية وارتدت عليها بمشاكل صحية.



عملية التجميل الفاشلة، غيرت كامل ملامح وجه نبيلة عبيد التي اعتدنا عليها من قبل، ففقدت بعدها القدرة على التحكم بتعابيره ولم يعد بإمكانها التكلم كالسابق.



هذا الأمر الذي أثار سخرية بعض معجبيها، ووجهوا لها الاتهامات بأنها لا تحترم عمرها الحقيقي، ولماذا لا تعيش هذا العمر بتصالح مع ملامحها؟!وأعرب البعض عن دهشتهم من محاولتها تغيير ملامحها، معترضين على ذلك، وأكدوا أن جمالها الطبيعي كان أفضل من كل هذه التعديلات التجميلية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبدالعزيز، ومي الغيطي وآخرين.