صورة نادرة جدا لـ ليلى علوي برفقة والدها الوسيم !!.. هل يشبهها؟!

ارتبطت الفنانة ليلى علوي بوالدتها كثيرا ودائما ما كنت تعبر عن مدى ارتباطها بها وكيف أثرت في حياتها.

والدة ليلى علوي تدعى ستيلا وهي يونانية الجنسية وتحديدا من جزيرة أكاريا، والتي تشتهر بطول عمـــــر سكانها، إضافة إلى أن مظاهر الشيخوخة لا تعرف طريقها إليهم، حسبما تفيد العديد من التقارير الإخبارية عن الجزيرة.

انفصـــــلت والدة ليلى علوي عن زوجها أحمد علوي عندما كانت تبلغ ليلى حوالي 10 سنوات من عمـــــرها، وتحملت مسؤولية تربية ابنائها.

وقالت عنها ليلى علوي من قبل أنهما كانا أصدقاء لأن فارق السن لم يكن كبيرا بينهما وحكت في برنامج تليفزيوني عن موقف طريف لها مع والدتها، حيث قالت إنها سألتها ذات يوم مستنكرة: إزاي تتجوزي راجل مثل هذا، في إشارة إلى والدها.

وقالت ليلى: فوجئت بها تضحك بعدما وجهت لها هذا السؤال، ومن يشاهد فيلم بحب السيما سيجد نفس الجملة يقولها لي ابني ضمن أحداث العمل.

حول انفــــصال والدتها عن والدها قالت ليلى علوي: كنا نحبه كثيرا، لكن الحياة تتطلب الانفــــصال أحيانا، وهو ما يكون في مصلحة كل الأطراف.

في عام 2017 تلقت ليلى علوي صدمة كبيرة بوفاة والدتها وطوال السنوات الماضية حرصت على إحياء ذكراها والحديث عن ذكرايتها معها.