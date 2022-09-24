افلاس الفنان أحمد الفيشاوي بعد الحجز على ممتلكاته واحالته "للتأديب" يصدم الجمهور.. ماذا حدث؟!هل اصبح شحات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بافلاس الفنان أحمد الفيشاوي وانه تم الحجز على كافة ممتلكاته وطلب احالته للتأديب.

حقيقة افلاس الفنان احمد الفيشاوي

رغم أن الخلاف مضى عليه الكثير من الوقت، إلا أنه تجدد الخلاف بين المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنان أحمد الفيشاوي، الذي كان يعود تاريخه للعام 2016، حيث أخل الأخير ببنود التعاقد مع الأولى، حول فيلم "اللعبة أمريكاني"، إذ لم يصور منه سوى 40 بالمئة فقط.

وأصدر محامي ابنة وحش الشاشة المصرية، بياناً صحافياً، خلال الايام القليلة الماضية، يؤكد فيه أن محكمة الجيزة الابتدائية قررت الحجز على أجر الفيشاوي الصغير، عن فيلمه الجديد "الرهبة"، الذي يقوم بتصويره حالياً، مع إلزام الشركة المنتجة له بسداد مليون و170 ألف جنيه، من أجره للمنتجة المصرية.

وقال المحامي إنه تم إبلاغ الشركة المنتجة لـ"الرهبة" بهذا القرار، حيث في حال إقرارها غير الحقيقة، ستتحمل سداد هذا المبلغ، فضلاً عن التعويضات اللازمة.

وأضاف أن ناهد فريد شوقي لن تتوانى عن الحجز على أجر الفيشاوي، في أي عمل قد تشرع أي شركة إنتاج، بالتعاقد معه، لحين استيفائها كامل المبلغ المحكوم به.