هل تراجع أدهم نابلسي عن اعتزاله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي!.. هذا ما أكده بنفسه في أحدث ظهور له!!

أثارت صورة جديدة للفنان الأردني المعتزل الشّاب أدهم نابلسي، بلبلةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكّد البعض أنه تراجع عن اعتزاله.



في التفاصيل، فاجأ المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي متابعيه عبر السوشال ميديا، بصورة جديدة نشرها خلال الساعات القليلة الماضية، وقد ظهر فيها مرتديا بدلة باللون الأسود، وبلحية خفيفة.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علّق بعضهم على تغيير الفنان التائب لصورته الشخصية، معتبرين أن الصور تدخل في الشبهات.

وتباينت التعليقات على الصورة ما بين سلبية وإيجابية، لا سيما أنها جاءت على عكس الصور التي ظهر فيها بعد اعتزاله الفن، حيث ظهر وهو بلحية طويلة،

فهل تراجع عن اعتزاله للفن؟

وأثار إعلان أدهم النابلسي اعتزال الغناء ضدة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل الجمهور عن سبب هذا القرار المفاجئ.



سبب اعتزال أدهم النابلسي الغناء بشكل مفاجئ ظهر في الفيديو الذي نشره وهو يتحدّث عن قراره حيث قال أن هذه الفكرة موجودة عنده منذ فترة، وأضاف أدهم أن المقربين منه يعرفون أنه ينوي اتخاذ هذا القرار مشيراً إلى أن الخط الذي كان فيه لا يرضي رب العالمين.



وقال أن هدفه في الحياة أن يقوم بما يرضي رب العالمين لذلك قرر اعتزال الفن والإبتعاد عن الساحة الفنية لكن سيبقى الجمهور يراه.



وفيما لم يكشف أدهم عن خطوته المقبلة فقد كان واضحاً من تلاوته آية قرآنية في الفيديو أنه سيتجه إلى الخط الديني ربما والأناشيدأدهم تخرج من برنامج إكس فاكتور وقال عنه الجميع أنه خليفة وائل كفوري في الغناء بسبب صوتهما المتشابه.



وبعد خروجه أصدر أدهم عدة أغنيات حقق من خلال نجاحات كبيرة وحظي بملايين المشاهدات عبر يوتيوب كما أن أعانيه تتحول إلى ترند.

القرار الذي اتخذه أدهم يبدو صادماً للوهلة الأولى لكن طالما أنه مقتنع ومرتاحاً به فلا نملك إلا أن نتمنى له التوفيق