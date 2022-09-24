لن تصدق.. هذه الطفلة الحزينة أصبحت من أهم نجمات الوسط الفني.. تزوجت فنان شهير ووالداها نجوم كبار!! خمنوا من تكون.!!

احدة من أهم نجمات الساحة الفنية، والتي تتمتع بموهبة فنية فريدة من نوعها، من مواليد الثالث والعشرين من شهر فبراير لعام 1979.



اسمها الكامل حنان كرم مصطفى محمود محمد مطاوع والدها هو الفنان والمنتج المصري كرم مطاوع ووالدتها الفنانة العظيمة سهير المرشدي، اللذان طالما أمتعانا بأعمال فنية رائعة من الزمن الجميل،

نمت حنان في بيت فني عريق، جعلها تتعلم أصول الفن والتمثيل على يد قامتين من قامات السينما والدراما المصرية.

فكانت منذ صغرها متعلقة بشدة بكل ما يتعلق بالتمثيل، وبعد انتهائها من المرحلة الثانوية التحقت حنان بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ما جعلها نجمة أولى من نجمات الزمن الحالي هو اعتمادها الكلي على موهبتها فلم تعتمد قط على كونها ابنة فنان أو فنانة.



أثناء فترة دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت موهبتها تلفت أنظار الجميع، مما جعلها تحصل على دور في العمل الأسطوري “حديث الصباح والمساء”

ضمن نخبة من أقوى وأهم نجوم الدراما منهم النجمة عبلة كامل، دلال عبد العزيز، خالد النبوي، إبراهيم يسري، سلوى خطاب، ليلى علوي.

والعديد من الأبطال الذين تمكنوا من خلق حالة فنية نادرة لم يخلق مثلها مرة أخرى

، ومن نجوم الشباب من جيلها الذين شاركوا في هذا العمل الفنانة منة شلبي، الفنانة ريهام عبد الغفور النجم أحمد رزق والنجم أحمد زاهر، وكل هؤلاء أصبحوا الآن نجوم من الفئة الأولى في جيلهم،

وقامت حنان بدور صغير، ولكنه تمكن من لفت أنظار الجماهير إليها لتحصل بعد ذلك على عدد من الأدوار الهامة.جمعت البدايات الفنية بين كلًا من أحمد رزق وحنان مطاوع أكثر من مرة،

فكانت بدايتهما سويًا عام 2001 في كواليس مسلسل “حديث الصباح والمساء”، لتعاود حنان مشاركة أحمد رزق البطولة في فيلم “أوعى وشك” وجمع الفيلم أيضًا النجوم منة شلبي وأحمد عيد.



في هذا الوقت بدأت قصة حب بينهما استمرت لفترة، ووقتها لم يتم الإعلان من قبل الثنائي عن وجود أي علاقة عاطفية، ثم تمت خطبتهما وبعد وقت ليس بطويل انفصل الثنائي عن بعضهما البعض وكان السبب الرئيسي للانفصال هي غيرة أحمد رزق المفرطة على حنان الأمر الذي جعلها تطالبه بالانفصال.



ودائمًا ما يهتم الجماهير بمعرفة الأعمار الحقيقية للفنانين، ومعرفة المزيد عن حياتهم الشخصية والعاطفية، فكان دائمًا ما يسأل الجمهور عن سبب تأخر حنان مطاوع في الزواج على الرغم من تمتعها بجمال جمع بين الشكل والروح.

ولكن دائمًا ما كانت تؤكد حنان أن الهدف ليس في سرعة الزواج ولكن الأمر يكمن في الزواج بشكل صحيح، وبعد أعوام عاشتها حنان دون قصة حب، أعلنت عن ارتباطها بالمخرج المسرحي أمير اليماني الذي نشأ بينه وبين حنان مطاوع قصة حب كبيرة كللت بالزواج عام 2016، وفي عام 2019 رزقت حنان بطفلتها الأولى (أماليا) مما جعلها تبتعد لفترة عن التمثيل.



لأنها وجدت أن دورها الآن كأم أهم بكثير من كونها ممثلة أو فنانة، وصرحت أنها تفضل أن تفعل كل شيء لابنتها بيديها، ولا تحب الاعتماد على مربية أو مساعدة.



ودائمًا ما تحرص الفنانة المصرية حنان مطاوع على مشاركة جمهورها أهم اللحظات التي تمر بها حتى ولو من خلال نشر صورة من الحدث، وأثناء احتفالها برأس السنة، قررت الفنانة حنان مطاوع نشر صورة عفوية تجمعها بابنتها (أماليا)

ولكن فضلت حنان أن تقوم بإخفاء ملامح ابنتها لتحافظ على حياتها الشخصية كطفلة، ولكن حنان لم تسلم من انتقادات الجماهير الذين وجدوا أنها تتعمد استفزازهم بإخفاء صورة ابنتها.