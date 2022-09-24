عفوية تفضح المستور.. أخيراً تم الكشف عن السبب الحقيقي وراء زيادة وزن الفنانة شيرين عبدالوهاب! لن تصدق ما هو !

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً في ختام مهرجان قرطاج في تونس، وقد اثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كعادتها،

حيثُ ارتبط ظهورها بالتريند، نظرا لعفوية تمتلكها، أو نظرا لعدم حسابها ما وراء أفعالها، حيث أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلا واسعا، خلال مهرجان قرطاج، الذي اختتمت فعالياته.



وخلال الحفل، قبلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، يد الدكتور نبيل عبدالمقصود، موجهة له رسالة فاجأت الجميع، قائلة: "أصر يجي معايا الحفلة واصر إني أغني هنا …

أنا كنت بموت وهو أنقذني".الأمر الذي كلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحث عن هوية الدكتور نبيل عبدالمقصود، لتكون هي المفاجأة الثانية وهو من أشهر الأطباء المتخصصين في علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني.



لتضج مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار تفيد أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت تعاني من الإدمان، كما ربط الكثيرون سبب زيادة وزنها المفاجئ خلال الفترة الماضية.