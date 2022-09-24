ماطلبته يشيب لهو الراس.. فتاة حسناء الجمال في السعودية تعرض نفسها للزواج من أي شخص أو مقيم في المملكة مقابل هذا الشرط الوحيد.!!

في تصرف نادر الحدوث عرضت فتاة في المملكة العربية السعودية نفسها للزواج من أي شخص سواء مواطن أو مقيم في المملكة لكن في حالة انه يتطابق مع الشرط الذي وضعته.



واشترطت الفتاة السعودية أن تقبل بالزواج من المتقدم لها بشرط أن يكون الشخص الذي يريد أن يتزوجها رجل أعمال "ثري".

وأثارت الفتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن عرض الفتيات نفسها للزواج على مواقع التواصل أمر غير مألوف في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية.



وعبر مغردون عن اندهاشهم من عرض الفتاة حيث لم تحدد أي شروط أخرى سوى أن يكون العريس رجل أعمال وثري.



وعلق "مغردون" بأن ما يهمها فقط هو المال وكأنها تحول الزواج إلى صفقة وليس بهدف الاستقرار وتكوين أسرة.



يذكر أن الفتاة قدمت هذا العرض بعد تداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن امرأة عربية لم تتجاوز الـ 26 عاما ورثت 55 مليون رريال إضافة إلى فيلا بعد شهر من زواجها سرا من رجل أعمال شهير بجدة