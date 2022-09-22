بعد انتهاء العدة.. ماحقيقة خطوبة بلقيس للمرة الثانية من سيف نبيل يهز وسائل التواصل!! أول الصور تنتشر.! !

تصدرت الفنانة اليمنية بلقيس التريند بعد أنباء عن خطوبتها للمرة الثانية بعد أشهر من طلاقها.



وقالت الأنباء أنها خطبت من الفنان العراقي سيف نبيل بمهر ملكي، وذلك بعد عملهما المشترك في أغنية "ممكن" والتي حققت شهرة كبيرة.

لكن بلقيس نفت كل أنباء زواجها وكشفتموقفها من الزواج مجدداً، ملمحة ومواصفات رجل أحلامها وحقيقة عزوفها عن الزواج.



أما الصور المتداولة فهي من كواليس عملهما الفني ، وقالت بلقيس، في تصريحات لبرنامج mbc trending: "أعيش حاليًا حالة حب وراحة.. وأنا تزوجت نفسي لفترة وعايشة حالة حب وراحة مع نفسي".

وعن إطلالتها باللون الأبيض، أضافت: "تعبر عن سعادتي ولكن ليس هناك مشروع زواج حتى الآن".