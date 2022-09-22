ماحقيقة حفل زفاف أحمد أبو هشيمة بشقيقة كريستيانو رونالدو الشقراء يصدم الجميع !! طلعت أجمل من ياسمين صبري بمليون مرة .!! (صورة)

انتشرت مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن زواج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من شقيقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، في الأيام الماضية وبزفاف خيالي.



ولحد الان لم يتم تأكيد الخبر من مصدر رسمي وانما مجرد تداولات لبعض المواقع مؤكدين حقيقة الأمر ولكن تم كل شي بشكل سري.وليست هذه المرة الأولى التي يشاع مثل هذا الاخبار الغير معروفه مصادرها،

حيث وسبق ظهور مثل هذه الاشاعات عدة فترات سابقة نظرا لصداقة البرتغالي كريستيانو رونالدو برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية.

وكان قد رد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الاشاعات السابقة بتصريح نفى به هذه التداولات معبر عن انزعاجه لمثل هذه الاشاعات التي ليست في محلها.



وقد قال في لقاء تلفزيوني: "كريستيانو رونالدو صديقي من أكثر من 7 سنوات، وصداقتنا تعود إلى فترة مشاركته في إعلان لي عن شركة حديد المصريين، وهو إنسان متواضع جدا".



وردا على سؤال حول ما تم تداوله عن مشروع الزواج، قال: "سمعت هذا الكلام زمان ولم يحدث ذلك".

وأضاف : "في حاجات كثيرة بتطلع عني هعمل إيه؟ مش كل حاجة أطلع أنفيها".



وقال: "أولا كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين، وثانيا حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها، خاصة لإنها متعلقة بطرف ثاني، هتعملي إيه إحنا في عصر السوشيال ميديا".



على صعيد آخر، أكد أبو هشيمة، أنه بدأ مشواره من الصفر ولم يكن يمتلك حتى 100 ألف جنيه، واصفًا نفسه بأنه إنسان مغامر ويحب التحدي، ولذلك ترك عمله في البنك في بداية حياته ليبدأ عمله الخاص.



وأكد أن عائلته كانت لا تمتلك الأموال في بداية حياته العملية، ولم يساعده أحد ولم يدعمه ماليًا أي أحد كما زعم البعض.