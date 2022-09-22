سبب طلاق تامر حسني لبسمة رسمياً انكشف أخيراً للعلن .. هذا ما فعله الفنان ولم تتحمل زوجته فطلبت الطلاق على الفور: مسكته متكلبش

انصدم الجمهور العربي بعد أن انكشف سبب طلاق الفنان تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل.

وأكدت مواقع مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، أن رسمة اتهمته بالخيانة المتكررة "ومسكته متكلبش" حد وصف الجمهور، لتقوم برد فعل تلقائي وتحذف كل صورهما التي جمعتهما وتلغي متابعة تامر حسني عبر "إنستجرام".

وأكد مصدر مقرب من أسرة تامر حسني أنه انفصل رسميًا عن زوجته بسمة بوسيل في هدوء تام، معترضًا على خروج أسرار بيته عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر: "تامر حسني ترك المنزل لبسمة بوسيل عقب الطلاق الذي تعيش فيه الآن برفقة أبناءه"، مشيرًا إلى أنه توجد تدخلات من أسرة تامر حسني وبسمة بوسيل للصلح بينهما إلا أن تامر حسني غاضبًا جدًا من تصرفات بسمة وذلك لأنها ليست المرة الأولى التي تفضح مشكلات بيتها للجمهور.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع خلاف وانفصال غير رسمي بين تامر حسني وبسمة بوسيل، حيث إن بسمة قامت من قبل نشر خبر انفصالها عن تامر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ثم تصالحا وكتب وقتها تامر حسني ردًا أمام الجمهور أنه حزين من خروج أسرار المنزل للسوشيال ميديا، وقال لها: "متهورة بس بحبك".