عريس مراهق يباغت عروسه بفعل لايتخيلة عقل ولا يتحمله بشر !أمام الحضور في حفل الزفاف.. والعروسة تصرخ بشدة وتغادر الفرح على الفور!

تسبب تصرف عريس مع عروسه، في إشعال موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عروسان من ​أوزبكستان​ ليلة زفافهما، وهما يتباريان في لعبة تقليدية معروفة.

ووثق الفيديو المشهد كاملًا حيث تفاجأت العروس بعد فوزها على عريسها وهي مرتدية فستان الزفاف، بضرب العريس لها بقوة على رأسها، ما سبب لها ألماً شديداً، لتغادر المكان على الفور.وانتقد عدد كبير من النشطاء العنف الذي مارسه العريس وما قام به من إهانة وضرب لعروسه الجديدة عندما خسر في لعبة تقام أمام الناس في العرس، ملقية باللوم على الحاضرين الذين لم يحركوا سكناً للدفاع عن هذه الفتاة الضغيفة، بحسب ‘‘الفن’’.

وقالت المحامية الحقوقية والناشطة الإنسانية "​ليلى نزغول صيتبك​" أن الأمر لا يستدعي كل هذا العنف لأنها مجرد لعبة بين العروسين في حين أظهر مقطع الفيديو حالة الصدمة للحضور ولأهل العروس التي بدأت بالبكاء والمغادرة بعد تعرضها للضرب الشديد على الرأس.