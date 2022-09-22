معجزة ربانية ونعمة جبارة.. عشبة رخيصة الثمن ومتوفرة في كل منزل تخلصك من الغازات والإمساك والآم القولون في غضون دقائق.!! (طريقة الاستخدام)

لا يعرف العديد من الناس عن العشبة المعجزة الطبيعية التي أثبتت في الآونة الآخيرة عن مدي فعاليتها سواء للجسم والصحة والشعر, وهذه العشبة تسمى بعشبة الزاز وهي تنمو عادة بكثرة في المغرب العربي, وقد مؤخرا أن هذه العشبة تساعد على التخلص على غازات البطن وأيضا الإصابة بالإمساك, ومن أعراض القاولون المنتشرة التي تؤرق الشخص في حياته وسوف نتعرف من خلال الأسطر القادمة عن ماهية هذه العشبة وفوائدها وأهم التحذيرات منها في هذه المقالة.



ماهية عشبة الزاز :-

عشبة الزاز تسمى ايضا عشبة السناميل هذه العشبة تنتمي الى فصيلة البقوليات وتنمو هذه العشبة على شكل شجيرة قصيرة تتميز بسيقان مستقيمة وزهور صفراء عليها وهناك 3 انواع من عشبة الزاز والعلم انها يسمى النوع الأول ويشتهر بزراعته في مصر والسودان, النوع الثاني،

الذي سمي علميًا بأصل زراعته في الصومال والشرق الأوسط والهند، والنوع الثالث يسمى السنا البري، وينمو في ضفاف الأنهار الرطبة ومناطق الغابات في الولايات المتحدة تُستخدم أوراق وثمار عشب الزاز في المنتجات ويمكن أيضًا تناولها على شكل شاي



فوائد استخدام عشبة الزاز :-

هناك الكثير من الفوائد لعشبة الزاز ويمكن استخدامها في العديد من الأشياء للبشرة والشعر وأيضا يستخدم لتسكين الإمساك، حيث يتناول الأشخاص المصابون بالإمساك من عمر سنتين إلى كبار السن عشبة الزاز لفترة قصيرة،

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تناوله، يمكن أن يزيد من تأثير عشبة الزاز مع عناصر أخرى غذائية، مثل الموز أو تركيز الصوديوم؛كما تعمل عشبة الزاز على تحسن الإمساك لدى كبار السن.



قد يكون للأعشاب الطبية أيضًا تأثير في تطهير الأمعاء وإخراج الفضلات منها؛ للذين يخططون للخضوع لتنظير القولون؛ قم باستخدم مزيجًا من الزاز، والمانيتول، والمحلول الملحي،

والسيميثيكون، ثم ضعه في كبسولة، ثم ابتلعه في الأمعاء من قبل في التصوير استخدم نفس الخليط ولكن لا تستخدم الزاز العشبي.



أما عن استخدام عشبة الزاز وهو دواء عشبي شائع الاستهلاك، فهو غير مؤكد حاليًا، ولا يوجد بحث علمي كافٍ للتأكد من فعاليته، وتجدر الإشارة هنا إلى أنك بحاجة إلى استشارة أخصائي قبل تناول عشبة الزاز مع أي أدوية العشبية بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا كنت تستهلك لأسباب صحية ، ومن هذه الحالات ذكرنا الآتي :-



تقوم عشبة الزاز بتحسين حالات الإصابة البواسير.

تعمل عشبة الزاز على التخفيف من التهيج الذي يصيب القاولون العصبي.تساعد عشبة الزاز على إنقاص الوزن الزائد.تعمل عشبة الزاز على تحسين العمليات الجراحية سواء كانت في فتحة الشرج، أو في فتحة المستقيم.تحسن عشبة الزاز حالات الشق المعروفة بالشق الشرج؛ وهو جرح يكون تلقائيا في جلد القناة في الشرج.



محاذير استخدام عشبة الزاز :-

يجب عليك أن تعلم جيدا أن هناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم استخدام عشبة الزاز إلا بعد استشارة الطبيب لأنها قد تكون مضرة للغاية لهم وهم الآتي :-



النساء الحوامل :- على الرغم من أن كمية صغيرة من العشب الذي تتناوله المرأة الحامل أو المرضع خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تضر بسلامتها، فإن الاستهلاك الكبير أو طويل الأجل للعشب يعتبر خطرًا محتملاً؛ فقد يسبب مشاكل صحية مثل؛ تعتمد كليا على المسهلات أو تلف الكبد.



المرأة المرضعة :- وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن عشبة الزاز قد تنتقل إلى حليب الأم، إلا أنه إذا كان تناول الأم المرضع بسيطًا وقصيرًا، فلن يسبب أي مشاكل صحية أو اضطرابات الأمعاء وتغيرات في الطفل.

اضطرابات الكهارل ونقص البوتاسيوم:- تناولها قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة.الأشخاص المصابون بالجفاف أو الإسهال :- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة، وانسداد المعدة، ومرض كرون، والتهاب الزائدة الدودية، وما إلى ذلك.

مرضى القلب :- الأشخاص الذين يتناولون أنواعًا معينة من الملينات.

أضرار استخدام عشبة الزاز :-

وعلى الرغم من فوائد عشبة الزاز ومميزاتها الكثيرة، إلا أنه لا تخلو العشبة من العيوب والأضرار، ويمكن أن تتجلى في النقاط التالية:-

1- أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية أن عشبة الزاز تعد من الأعشاب الملقبة بالسامة لاحتوائها على مادة تدعى”كلوريد”, يتم ترشيح هذه المادة السامة عن طريق هذه العشبة.



2- يمكن أن يؤدي استخدام عشبة الزاز إلى حدوث تسمم في الدورة الدموية.

3- قد يسبب استخدام عشبة الزاز إلى تسمم الدماغ.



وبسبب هذه الأضرار فمن الأفضل الابتعاد عنها بدلاً من استخدامها.