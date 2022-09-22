تحولت إلى عجوز نحيلة وظهرها منحني.. إطلالة مفزعة ومرعبة للفنانة أمل إبراهيم بمهرجان القاهرة!! ماذا الذي أصابها.! !

كشفت الفنانة أمل إبراهيم أسباب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية لما يقرب من 9 سنوات، وذلك على هامش تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للدراما، بدورته الأولى، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات.



وقالت أمل إبراهيم على المسرح عقب تسلمها التكريم: أخواتي وحبايبي عايزة أوضح نقطة صغيرة، خرجت من الفن ربنا سبحانه وتعالى وسع لي رزقي، عشان أربي نفسي وأربي ابني والحمد لله بعد ما لقيتني بقرب من الله سبحانه وتعالى اعتذرت لكل اللي سألني ليه مش عايزة

تشتغلي.وأضافت أمل إبراهيم: لقيتني اتسحبت للصلاة والحاجات دي ويمكن كانت إشارة ورسالة من الله، وأنا بحب ابني وبخاف عليه لأني ماليش في الدنيا غيره، متزعلوش مني وأنا متابعة كل حاجة.



وظهرت الفنانة الكبيرة بحجاب "ذهبي" اللون وفستان أسود أنيق، وقد بدا عليها تقدمها في السن خاصة وان انحناء ظهرها ونحالتها بان عليها من الصورة الظاهرة.



يعد فيلم البرنسيسة عام 2013، هو آخر أعمال أمل إبراهيم الفنية، وضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم علا غانم، راندا البحيري، ضياء الميرغني، أحمد يحيى، إحسان الترك، وإخراج وائل عبد القادر.