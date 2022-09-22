هذا الفتى الأنيق أصبح من أشهر نجوم الجيل الحالي.. والداه فنانان كبيران جدا وشقيقته دخلت عالم التمثيل من أوسع الأبواب

تداولت حسابات فنية نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل أنيق بهي الطلعة أصبح نجماً شهيراً وشقيقته فنانة شهيرة ووالداه من كبار نجوم السينما المصرية.

وبعد البحث تبين أنه الفنان ” عمرو محمود ياسين ” الذي نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلّق عليها وقال: «وأنا طفل، في العاشرة من عمري ذكريات»،

ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال عدد من التعليقات.عمرو محمود ياسين ممثل ومؤلف ومخرج وهو نجل الفنان الراحل محمود ياسين والفنانة شهيرة وشقيق الفنانة رانيا محمود ياسين.

تزوج بالإعلامية آيات أباظة ثم أنجبا إبنتهما “علياء” التى تشبه والدها في الشكل وفي الطباع إلي حدٍ كبير.

تخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر، وبدأ مشواره الفني عام 2004 باشتراكه في مسلسل (ثورة الحريم)، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه، ثم قام ببطولة مسرحية (الجميلة والأندال) وتوالت بعدها أعماله التلفزيونية.

من جانب آخر، نفى عمرو محمود ياسين مؤخرا ما تردد من أخبار عن تعاقده على مسلسل جديد من لرمضان 2023.

وكتب عمرو عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"أنا غير متعاقد حتى الآن على أى عمل درامى برمضان 2023، خلافا لما نشر من أخبار حول هذا الأمر، تلقيت عددًا كبيرًا من المكالمات حول هذا الموضوع فوجب أن أعلق عليه وأصحح هذا الخبر وأول ما يكون فى جديد هقول إن شاء الله".

وكان آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل "اللي ملوش كبير" وهو من تأليفه، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضى، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور"، وحلا زلط.