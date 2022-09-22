بعد أن تنبأت بوفاة جورج الراسي .. الفلكية ليلى عبد اللطيف تشعل فضول المصريين وتتوقع بما سيحدث لمحمد رمضان في القريب العاجل !

عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لصدارة محركات البحث بعد إعادة تداول توقعات صادمة لها.

وأثناء استضافتها ببرنامج تلفيزيوني مع المذيع اللبناني"نيشان" في العام الماضي توقعت العرافة اللبنانية "ليلى عبد الطيف" موت الفنان الراحل "جورج الراسي", وذلك ,قائلة:

" للأسف الشديد أرى موجة من الحزن والوداع تعم الأجواء الفنية في لبنان والدول العربية".فقد خصصت دولة "لبنان" عن غيرها من الدول العربية, فالبعل قد تنبئت بوفاة "الراسي",

ولكنها لم تفصح عن الاسم بعينه,وبالفترة رحل العديد من الفنانين, أبرزهم"الراسي, رجاء حسين, أحمد حلاوة, سمير صبري,مها أبو عوف,وحيد السنباطي, مروان السباعي".

كما سبق وأن توقعت بطرح ديو يمع بين المغنيين "إليسا,وائل كافوري",ولكنهم أحيا مؤخرا حفلة معا وليسديو, ولكن كثرة الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهم ,ولكن العلاقة الوحيدة التي تربطم هي الصداقة.

والجدير بالذكر أيضا أن " ليلى عبد الطيف" توقع أيضا نجاحات عديدة للفنان" محمد رمضان" مؤكدة أنه راجع بقوة, بجانب أنه سيذهب للعديد من الدول الأجنبية لاحياء حفلات عدة وأنه سيواجه العديد من الشائعات, ولكنه سيتجاهل ذلك كله.