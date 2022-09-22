شاهد بالصور.. دنيا سمير غانم تأخذ مكان والدتها وترافق الفنانة ميرفت أمين في عزاء زوجة خالد زكي

تذكر الجمهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي كانت دائما تحضر كل عزاء وتواسي زملائها الفنانين، كما كانت تذهب دائما مع صديقتها الفنانة ميرفت أمين.

وذلك بعد أن حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تقديم العزاء للفنان خالد زكي في وفاة زوجته، وحضرت إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد مع الفنانة دنيا سمير غانم.

ويبدو أن دنيا سمير غانم قررت أن تحل محل والدتها وتحضر العزاء مع الفنانة ميرفت أمين، حتى لا تذهب بمفردها وتكون دائما معها.



وأقيم عزاء زوجة الفنانة خالد زكي في مسجد الشرطة، وحضر عدد كبير من النجوم منهم أحمد السعدني وكمال أبو رية وشيرين وصابرين وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ودنيا عبد العزيز وماجدة زكي وميرنا وليد والمخرج عمر عبد العزيز ونرمين الفقي وغيرهم من النجوم.



ورحلت زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا الأحد 18 سبتمبر، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



على جانب آخر، علقت ميرفت أمين على تفاعل مستخدمي السوشيال ميديا مع ظهورها بملامح حزينة، خلال تواجدها في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.