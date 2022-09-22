بدون خجل او تردد.. سألوا الفنانة سمية الخشاب عن سبب طلاقها الخطير من جميع ازواجها فأجابت بصراحة وكشفت ماكانو يطلبونه منها !

خاضت النجمة سمية الخشاب تجربة الزواج أكثر من مرة وفي كل مرة انتهت بالطلاق، وكان لكل انفصال أسباب أعلنت عنها سمية الخشاب في مناسبات عدة.

تزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال وذلك لرفض زوجها الأول التمثيل.

وتزوجت الخشاب للمرة الثانية سرا واستمر الزواج حتى عام 2014، لكنها لم تفصح عن هذه الزيجة إلا بعد إنتهائها بالطلاق ولم تكشف عن اسم زوجها وصرحت بأن سبب الانفصال هو رغبة الزوج في أن تعتزل سمية الفن.

كان تزوجت للمرة الثالثة من طيار التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب وهي من أعلنت الانفصال عنه ورفضت سرد أي تفاصيل وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت للمرة الرابعة من المطرب المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

وعن سبب طلاقها من أحمد سعد قالت سمية الخشاب، أنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح اغنيتها الأخيرة «بتستقوي» لكن زوجها رفض، متحديًا إياها بقوله «وريني هتطلعي الطيارة إزاي»

ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة «جارية»